Ciao Donnarumma, le PSG fonce sur Lucas Chevalier

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est actif cet hiver sur le marché des transferts. Luis Enrique veut apporter de la concurrence à ses joueurs et tous les postes sont concernés, dont celui de gardien de but.

Luis Enrique devrait prochainement pouvoir être soulagé avec la venue de Khvicha Kvaratskhelia. L'international géorgien apportera une sacrée concurrence à l'attaque du PSG, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur espagnol. Les champions de France pourraient aussi recruter un défenseur central cet hiver, afin de combler le probable départ de Milan Skriniar. Cela devrait être tout pour ce marché hivernal, alors que Paris prépare déjà ses coups pour l'été prochain. Et Gianluigi Donnarumma est de plus en plus menacé, lui dont les négocations pour une prolongation de contrat sont à l'arrêt.

Lucas Chevalier, le PSG est conquis

Selon les informations de Sports Zone, le PSG est décidé à tourner la page Donnarumma. Les récentes prestations de l'Italien lors des grandes échéances ne jouent pas en sa faveur. Le club de la capitale veut miser sur un autre portier, qui pourrait bien être Lucas Chevalier. Le média affirme en effet que le Paris Saint-Germain veut recruter le gardien de but du LOSC l'été prochain. Pour cela, il faudra battre la concurrence venant de Premier League mais aussi réussir à vendre Gianluigi Donnarumma. L'international transalpin a la cote en Italie. La Juve mais surtout l'Inter surveillent son profil. Donnarumma, qui sera en fin de contrat en juin 2026 avec Paris, est estimé à 35 millions d'euros. De son côté, le LOSC ne bradera pas Chevalier, qui vaut aussi près de 30 millions d'euros. Reste à savoir si les prochaines rencontres de Ligue des champions pourront sauver l'avenir de Donnarumma au PSG ou si les dès sont déjà jetés.