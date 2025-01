Donnarumma vit ses derniers mois au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG et Luis Enrique n'ont aucune confiance en Gianluigi Donnarumma, au point d'avoir arrêté les discussions pour sa prolongation. Un signal qui doit permettre à l'Inter Milan de le récupérer l'été prochain.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde quand il a porté l’Italie vers le titre européen en 2021, Gianluigi Donnarumma n’a jamais pu atteindre ce niveau avec le PSG. Malgré sa grande taille et un statut de titulaire obtenu au détriment de Keylor Navas, le gardien de but n’est pas redevenu le mur qu’il pouvait être avec le Milan AC et la Nazionale. Il est même devenu un maillon faible l’an dernier, quand il a pris un trop grand nombre de buts sur corner, avec des réalisations de la tête inscrite dans les six mètres, comme contre Dortmund et le FC Barcelone, alors qu’il mesure 1,96 m mais refuse de sortir. Le PSG a mis du temps à s’en rendre compte, mais ses prestations ne donnent plus satisfaction et les discussions pour sa prolongation se sont arrêtées brutalement à l’automne. A moins d’un incroyable revirement, elles ne devraient plus repartir.

L'Inter seul en course pour le moment

Une situation idéale pour un club milanais, mais qui n’est pas le Milan AC. L’Inter Milan a en effet approché Donnarumma en vue d’un transfert l’été prochain, annonce le journaliste Gianluca Di Marzio. En juin 2025, l’Italien n’aura plus qu’un an de contrat restant, et il sera donc le moment de faire une offre. Les Nerazzurri s’estiment en position de force alors que le gardien révélé au Milan AC a bien compris que son avenir n’était plus au PSG. Arrivé gratuitement à Paris en 2021, le gardien de but transalpin pourrait faire l’objet d’une offre de transfert à hauteur de 20 millions d’euros pour racheter sa dernière année de contrat. Il n’est pas certain que Luis Enrique, s’il est toujours en poste, s’y oppose bien longtemps sachant qu’il n’apprécie guère le manque de précision du jeu au pied de son dernier rempart, et s’emporte souvent contre lui pour son manque de maitrise technique.