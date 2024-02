Cette erreur du PSG lui a coûté la Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en quête d’un sacre en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aurait déjà pu ajouter ce prestigieux trophée à son palmarès. Pour l’ancien Parisien Sylvain Armand, le club de la capitale a perdu gros avec le départ de l’entraîneur Carlo Ancelotti en 2013.

A l’approche du huitième de finale aller contre la Real Sociedad mercredi, la Ligue des Champions reprend sa place au premier plan dans l’actualité du Paris Saint-Germain. Le club francilien et ses différents acteurs assurent que ce trophée ne représente plus une obsession. Mais on se doute que la C1 reste l’objectif majeur du champion de France en titre. Pour y parvenir, le Paris Saint-Germain a opté pour une politique moins basée sur les stars l’été dernier, avec les départs de Neymar et de Lionel Messi.

Une stratégie approuvée par l’ancien Parisien Sylvain Armand. « Ça me semble la bonne solution, a validé le coordinateur sportif de Lille auprès du quotidien Le Parisien. Quand on compare avec les autres équipes comme City, il y a des grands joueurs, il en faut, mais pas seulement. Une équipe est un savant dosage. Qu’il y ait moins de bling-bling, comme il y a pu en avoir au temps de Neymar, Messi ou Ramos, ça s’entend. Aujourd’hui, la notoriété du PSG n’est plus à faire. Il convient d’attirer des joueurs complémentaires. Ce n’était, peut-être, pas le cas la saison passée avec certains égos surdimensionnés. »

Le PSG trop impatient avec Ancelotti

Mais pour le dirigeant du LOSC, le Paris Saint-Germain aurait déjà atteint son objectif sans le changement d’entraîneur en 2013. « Après, si Carlo Ancelotti était resté plus longtemps, Paris serait, je pense, déjà champion d’Europe, a estimé Sylvain Armand. Ce qui me fait dire ça ? On ne le saura jamais, mais pour avoir passé dix-huit mois avec lui, j’ai cette conviction. C’est un entraîneur au management extraordinaire, au sens du relationnel rare, pour lequel j’ai une grande admiration. Avec lui, le PSG avait déjà franchi un grand cap. » Déçu des critiques de ses supérieurs, l’Italien avait claqué la porte pour rejoindre le Real Madrid, avec qu’il a remporté deux Ligues des Champions.