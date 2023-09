Ce joueur du PSG qui va faire oublier Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Suspendu pour ce deuxième et dernier match du Portugal pour la trêve internationale de septembre, Cristiano Ronaldo a laissé sa place à Gonçalo Ramos pour le carton face au Luxembourg avec une certaine réussite qui réjouit Roberto Martinez.

En s'imposant 9-0 contre le Luxembourg, le Portugal a signé la plus large victoire de son histoire. Même sans Cristiano Ronaldo, suspendu, la Seleçao a été glorieuse contre une petite nation pour presque valider sa place à l'Euro 2024 avec un total de 6 victoires en 6 matchs disputés dans ce groupe J qui est outrageusement dominé par la formation de Roberto Martinez. Sans le capitaine habituel, c'est Bruno Fernandes qui a hérité du brassard mais c'est surtout Gonçalo Ramos qui a pris sa place sur le front de l'attaque. Avec une certaine réussite puisque le joueur du PSG a inscrit un doublé. La dernière fois qu'il avait remplacé CR7 de manière inattendue, c'était en huitième de finale de la Coupe du monde au Qatar. Ramos avait inscrit 3 buts contre la Suisse. De quoi prendre définitivement la place de la légende ?

Gonçalo Ramos fait de l'ombre à CR7 en sélection

Il est difficile de passer après Cristiano Ronaldo en sélection. Le joueur d'Al Nassr a battu tous les records. Nombre de buts, de passes décisives, de sélections, avec ou sans brassard et même de trophées. Pourtant, l'avènement de Gonçalo Ramos est proche, à en croire les dires du nouveau coach du Portugal. « Gonçalo Ramos a montré aujourd'hui ce qu'il peut faire. Nous avons besoin de joueurs qui ont le niveau pour gagner des matchs. Le groupe est spécial. Nous n'avons pas besoin de les comparer. Cristiano est important, mais notre équipe est prête à gagner sans lui » a assuré Roberto Martinez en conférence de presse après cette éclatante victoire et la belle prestation de l'attaquant parisien. Reste à savoir qui sera le titulaire lors de l'Euro en Allemagne entre Ramos et Ronaldo.