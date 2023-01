CdF : Mbappé qui file au but, cet ultra du PSG prêt à tout ?

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Lundi 23 janvier, le PSG se déplace à Bollaert pour affronter l'équipe du Pays de Cassel en 16e de finale de la Coupe de France. Un match particulier pour Alexis Zmijak, capitaine du club de sixième division mais également membre du Collectif Ultra Paris.

L'Union Sportive du Pays de Cassel, club qui regroupe 6 villages du nord de la France va affronter le PSG en 16e de finale de la Coupe de France. Un match d'une vie pour ces footballeurs amateurs qui évoluent en sixième division et qui vont affronter la meilleure équipe de France. Le capitaine de Cassel, Alexis Zmijak, va devoir faire face à un dilemme. Le défenseur central souhaite marquer l'histoire de son club mais reste toutefois un fervent supporter du PSG. Membre du Collectif Ultra Paris depuis deux ans, le taulier de la formation, basée à proximité de la frontière belge s'est exprimé dans un entretien pour Le Parisien sur ce match si spécial pour lui.

Un fan du PSG prêt à blesser Mbappé ?

« Je n’ai pas de stress avant ce match. On n’a rien à perdre, c’est la rencontre d’une vie pour nous. Et pour moi personnellement, c’est génial de me retrouver dans cette situation. Mais si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ? Est-ce que je me dis : attends, il doit jouer le Bayern Munich en Ligue des champions bientôt » a confié Alexis Zmijak qui hésite visiblement à jouer musclé avec Kylian Mbappé si l'attaquant français est aligné par Christophe Galtier. Le supporter parisien devra être vigilant avec Mbappé qui est souvent intenable en Coupe de France et il ne se posera certainement aucune question dans le feu de l'action. Mais en effet, Paris va affronter le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions le 14 février. Le capitaine du Pays de Cassel et membre du CUP l'aurait certainement très mauvaise si un malheur arrivait au buteur du PSG, ou à un autre cadre, lui qui est un grand fan de Sergio Ramos également.