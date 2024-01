CdF ‍: Le PSG avec 10 absents à Orléans

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour son match de samedi soir à Orléans, le PSG a dévoilé un groupe avec plusieurs absents de taille. Ce sont au total 10 joueurs de l’effectif professionnel qui manquent ce rendez-vous, et notamment Nordi Mukiele qui a reçu un ballon au visage à l’entrainement. Entre les joueurs à la CAN ou à la Coupe d’Asie, et les blessés, Luis Enrique a donc fait appel aux jeunes pour compléter son groupe. A noter que Kurzawa et Ekitike sont toujours laissés au repos.

Gardiens : Tenas, Navas, Mouquet

Défenseurs : Marquinhos, Zague, Danilo, Hernandez, Beraldo

Milieux de terrain : Soier, Fabian Ruiz, Vitinha, E. Mbappé, Zaïre-Emery, Mayulu, Ndour

Attaquants : Asensio, K.Mbappé, Ramos, Kolo Muani, Barcola, Dembélé