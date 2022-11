Ça se complique, Skriniar peut planter le PSG et l’Inter

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pendant que l’Inter Milan tente de prolonger Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain espère boucler son transfert en janvier. Mais à quelques mois de la fin de son contrat, le défenseur central attire aussi les cadors de Premier League, tous prêts à chiper l’international slovaque sur le fil.

L’Inter Milan s’est lancé dans une véritable course contre la montre. Alors que Milan Skriniar a entamé la dernière année de son contrat, ses dirigeants négocient de manière intensive pour le prolonger. Les Nerazzurri, qui se disent confiants dans les discussions, ont pour objectif de réengager leur défenseur central le plus vite possible, soit avant le début de la Coupe du monde 2022.

Mauvaise nouvelle pour l'Inter et le PSG

Ce serait une manière de barrer la route au Paris Saint-Germain qui, après l’échec du mercato estival, compte bien revenir à la charge pour enfin conclure son transfert en janvier. Une réelle menace pour l’Inter Milan qui ne pourra pas rivaliser avec le champion de France au niveau salarial. Mais ce que les deux concurrents n’avaient pas prévu, c’est que les cadors de Premier League débarquent en force sur ce dossier. Milan Skriniar est aujourd’hui considéré comme l’un des tout meilleurs défenseurs centraux au monde. Du coup, sa situation contractuelle ne laisse pas les Anglais indifférents.

Milan Skriniar is sought after by a host of Premier League clubs but Inter are fighting to hold on to the defender! 📝 — 90min (@90min_Football) November 4, 2022

Le média 90min évoque l’intérêt de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham, lesquels auraient tous pris contact avec les représentants de l’international slovaque ces dernière semaines. Autant dire que le clan du joueur peut prendre le temps de réfléchir et de faire monter les enchères. Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour l’Inter Milan, ni pour le Paris Saint-Germain. On connaît l’attractivité de la Premier League et de ses meilleures équipes, sans parler de leur puissance financière. Une chose est sûre, c’est que Milan Skriniar signera un très gros contrat dans les mois à venir.