C’est moi le patron, Xavi Simons prévient le PSG

Par Guillaume Conte

Impossible de savoir quel sera l'avenir de Xavi Simons, qui ne sent pas un amour fou de la part du PSG, et sait par contre qu'il est courtisé par plusieurs grands clubs européens. Le Néerlandais affirme qu'il règlera tout ça après l'Euro.

Le passage de Xavi Simons au PSG est difficile à suivre ces dernières années. Formé au FC Barcelone, le milieu de terrain a été piqué très jeune à la Masia après un désaccord au sujet de son contrat. Paris s’est précipité et l’a intégré à ses équipes de jeunes, avant de lui donner un peu de temps de jeu chez les pros sous Mauricio Pochettino. Mais voyant l’embouteillage à son poste, le Néerlandais n’a pas trouvé d’accord pour prolonger au PSG, partant libre au PSV Eindhoven avec une clause de rachat que le club français a fini par activer en 2023 pour 6 millions d’euros. Malgré ce retour en fanfare, Simons n’a pas non plus eu la confiance de ses dirigeants et a de nouveaux été prêté, du côté de Leipzig cette saison.

Une nouvelle saison réussie pour le joueur qui a désormais 21 ans, et se pose encore des questions sur son avenir. Le club allemand souhaite le conserver, mais un retour au FC Barcelone est aussi envisagé. Le PSG, via Luis Enrique, aimerait bien le garder enfin dans son effectif, mais cette volonté ne semble pas forcément partagée par le joueur. En marge de la préparation de l’Euro avec les Pays-Bas, le natif d’Amsterdam a bien fait comprendre qu’il dicterait le tempos et son choix cet été. « Je ne déciderai qu’après l’Euro. Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi », a confié Xavi Simons, qui selon la presse espagnole, n’a pas spécialement confiance en la capacité du PSG à lui donner du temps de jeu la saison prochaine. Cela pourrait aussi dépendre de ses performances à l’Euro, alors que le Bayern Munich envisage aussi de le recruter. Le Paris SG l’a encore sous contrat jusqu’en juin 2027, mais il semble bien que Xavi Simons envisage de faire comme bon lui semble cet été.