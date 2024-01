Bruno Guimaraes au PSG, sa femme entre en scène

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG va tenter de s'offrir Bruno Guimaraes cet hiver. Une clause libératoire est évoquée, Newcastle nie en bloc, mais le dossier pourrait bien se débloquer dans la dernière ligne droite du mercato, surtout que la compagne du joueur brésilien pourrait faire entendre sa voix.

C’est la grosse rumeur de ce début de mercato. Le Paris SG pourrait frapper très fort en recrutant Bruno Guimaraes, afin de renforcer son milieu de terrain avec un joueur d’envergure, qui est à a fois solide, mais aussi avec une marge de progression intéressante. Le club de la capitale pourrait bien mettre plus de 115 millions d’euros sur la table et ainsi atteindre ce qui serait la clause libératoire de l’ancien joueur de l’OL. Le montant nécessaire pour récupérer le Brésilien sans avoir à négocier avec Newcastle est pour le moment très obscur, surtout que le directeur sportif Dan Ashworth a déjà été interrogé sur ce sujet précis, et avait refusé de dévoiler le moindre élément au sujet d’une clause libératoire.

Clause libératoire ou pas pour Bruno Guimaraes

Néanmoins, la crainte est réelle, et dans le principal quotidien de Newcastle, The Chronicle, Eddie Howe a fait savoir qu’il n’était pas du tout d’accord pour laisser partir celui qu’il considère tout simplement comme son meilleur joueur. « Quand on parle de vos meilleurs joueurs, vous voulez de toute façon les conserver aussi longtemps que possible. C’est certainement l’objectif du club également », a lancé le manager des Magpies, déjà annoncé en grande difficulté en raison de la mauvaise série de sa formation, mais qui verrait comme un terrible aveu de faiblesse le fait de se séparer d’un joueur vedette.

En tout cas, le bruit parcourt bien le nord de l’Angleterre en ce début de week-end, puisque l’édition brésilienne de Goal évoque pour le moment une situation d’attente après les premières informations parues. Bruno Guimaraes ne veut pas prendre le risque de passer pour un traitre et ne fera pas le premier pas pour aller au PSG, même s’il est tenté. C’est donc aux deux clubs d’entrer en contact, même si Paris refuse actuellement de faire le premier pas, et aimerait pouvoir bénéficier d’un paiement en plusieurs fois pour éviter les sanctions du fair-play financier. Mais un nouvel élément est entré en scène en la personne de la compagne de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais.

Ana Lidia Martins Guimaraes, l'épouse du joueur de Newcastle, adore Paris, et sur Instagram elle a posé depuis le balcon de son hôtel avec au fond la Tour d'Eiffel. Et cette photo, qui date de décembre dernier, est commenté par Bruno Guimaraes qui écrit notamment : « Le meilleur endroit est toujours là où vous êtes ». Il n'en fallait pas plus pour exciter les réseaux sociaux et laisser envisager une signature possible de la star des Magpies au Paris Saint-Germain d'ici la fin du mercato d'hiver. Ce que femme veut...