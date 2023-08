Brentford, le club qui peut ruiner le projet du PSG

Dans : PSG.

Le PSG va entrer dans la phase finale de son mercato estival. Le club de la capitale ne manque pas de noms pour se renforcer.

Les fins de périodes de mercato sont toujours des moments forts pour les clubs mais aussi les fans et observateurs de football. Il n'est pas rare que des grosses surprises soient à signaler. Concernant le PSG, le club de la capitale envisage encore l'arrivée de deux nouveaux joueurs : Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Cependant, ces deux joueurs ne seront pas du tout bradés par l'OL et Francfort. Les deux écuries comptent faire payer le prix fort aux champions de France. Des champions de France qui ont activé de leur côté quelques plans B, parmi lesquels Johan Bakayoko, qui fait le bonheur du PSV. Une offre de 25 millions d'euros a même été envoyée par Paris afin de convaincre la formation batave.

Le PSG peut craindre le pire

A l'instar de l'OL et de Francfort, le PSV ne compte pas lâcher si facilement Bakayoko. Selon Fabrizio Romano, les Néerlandais comptent recevoir bien plus que les 25 millions d'euros initialement proposés. Et attention car Paris pourrait se faire devancer par... Brentford. Le journaliste italien indique en effet que le club anglais est à la recherche d'un joueur de côté pour renforcer son secteur offensif. Le Belge plait beaucoup à Brentford qui pourrait aligner la somme demandée par le PSV. Autre joueur que veulent les Bees : Bradley Barcola ! Le jeune Gone veut signer au PSG mais l'OL est dur en affaires. Paris ne compte pas débourser les 60 millions demandés par les Rhodaniens mais espère trouver un accord pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Si le deal capotait, Brentford tentera de son côté sa chance. Et la pilule pourrait être assez difficile à avaler pour le Paris Saint-Germain.