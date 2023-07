Bernardo Silva arrive à Paris pour stopper la crise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé focalise toute l'attention au PSG. Pour faire oublier ce possible départ de celui qui a sauvé le club à plusieurs reprises, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos s'activent pour vite faire signer Bernard Silva.

Le PSG a attaqué le mercato à un rythme trépidant avec déjà plusieurs signatures, dont la dernière en date est celle de Lucas Hernandez, officialisé dimanche. Luis Campos a bien travaillé, mais le conseiller sportif de Paris sait que tout cela n’est rien par rapport à l’attente qui entoure la gestion du cas Mbappé. Toute l’Europe du football est impatiente de savoir si la star française évoluera toujours en Ligue 1 ou bien s’il sera transféré au Real Madrid. Une incertitude qui fait bouillir les supporters des champions de France, la communauté se divisant sur l’attitude à avoir à l’encontre du numéro 7 parisien. C’est pour recréer un peu de positivité que Nasser Al-Khelaifi et son conseiller veulent rapidement boucler la venue d’un joueur qui fait l’unanimité, Bernardo Silva.

Bernardo Silva d'urgence au PSG

Le métronome portugais de Manchester City fait l’objet de toutes les attentions, puisqu’il a demandé un bon de sortie aux Citizens après une saison historique, le club anglais ayant tout gagné. Tandis que Pep Guardiola ne désespère pas de faire prolonger Bernardo Silva, et que l’Arabie Saoudite a fait une offre salariale colossale au joueur portugais (plus de 600.000 euros par semaine), le PSG va rapidement faire une offre au board anglais pour aboutir à un accord dans les plus brefs délais. José Félix Diaz, le journaliste de Marca, confirme que Paris veut s’offrir Bernardo Silva « pour faire oublier aux supporters le feuilleton Mbappé » et qu’une offre de 80 millions d’euros va partir dans les prochains jours du siège du Paris Saint-Germain vers Manchester City. Une proposition qui va faire mouche. Arrivé en 2017 de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, et même s’il a encore deux ans de contrat, le joueur de 28 ans ne sera pas bloqué cet été.

Du côté de Bernardo Silva, c'est le silence absolu, le joueur, qui vient de se marier, laissant le soin à ses agents de travailler sur son futur club. Comme le fait remarquer Marca, c'est Jorge Mendes qui gère les intérêts du milieu offensif portugais, et ce n'est pas un secret, Mendes a une ligne directe avec Luis Campos. Le transfert vers le PSG n'en sera donc que plus simple, Marco Asensio, lui aussi client du même agent, ayant montré que tout pouvait aller très vite. Alors, si dans la même semaine Paris perd Kylian Mbappé, mais fait signer Bernardo Silva, la pilule pourrait mieux passer. C'est ce que pense Nasser Al-Khelaifi, même si la presse anglaise affirme que des émissaires du joueur de Manchester City ont rencontré ces derniers jours des clubs saoudiens.