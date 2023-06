Bernardo Silva à Paris, City veut piller le PSG

Dans : PSG.

Auteur d’une saison époustouflante avec Manchester City, Bernardo Silva est l’une des cibles privilégiées du PSG durant ce mercato estival. Mais les champions d'Europe seront sans pitié sur le plan financier.

A la recherche de plusieurs renforts en attaque durant ce mercato, le Paris Saint-Germain a coché les noms de Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. L’attaquant des Bleus a un profil apprécié en interne et sa polyvalence est un atout de taille. Dans le secteur offensif, un autre joueur fait l’unanimité en interne au PSG et on a encore vu samedi soir contre l'Inter qu'il pourrait effectivement apporter un énorme plus aux champions de France.

Le PSG cible toujours Bernardo Silva

Il s’agit de Bernardo Silva, titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City et auteur d’un incroyable triplé championnat, coupe et Ligue des Champions cette saison. L’ailier droit portugais, également capable d’évoluer au milieu de terrain, est le rêve absolu de Luis Campos pour la saison prochaine. Et l’intérêt du PSG pour Bernardo Silva n’a pas diminué au cours des dernières semaines… bien au contraire. Dès la fin de la finale, Saber Desfarges, homme de terrain pour TF1, avait confié que l'ancien joueur de l'AS Monaco souhaitait un transfert cet été. Et il n'est pas le seul à avoir la même information sur l'international portugais.

A en croire les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l’ailier droit de Manchester City est toujours une cible de premier ordre du conseiller sportif du PSG même s’il sera très difficile de conclure cette arrivée. « Bernardo Silva reste parmi les principales cibles du Paris Saint-Germain cet été. Paris rêve de ce transfert depuis le mois de mars, mais Manchester City demandera une somme importante. Rien n’est imminent pour le moment, même si le directeur sportif du PSG, Luis Campos, entretient d’excellentes relations avec Bernardo Silva depuis leur aventure commune à Monaco », a détaillé Fabrizio Romano sur Twitter.

Si le transfert du joueur de Manchester City sera difficile à conclure, le PSG veut croire en ses chances d’attirer un tel joueur cet été. Il faudra néanmoins dégraisser et notamment trouver une porte de sortie à Neymar afin d’éviter l’embouteillage de stars dans ce secteur de jeu, même si le départ de Lionel Messi a déjà permis au PSG de faire un peu de place. Bernardo Silva ayant encore deux ans de contrat avec les Cityzens, et sa valeur étant estimée à 80 millions d'euros par Transfermarkt, on voit mal les dirigeants du club anglais se laisser dicter le rythme du mercato et le prix de leur joueur par Paris ou un autre club. Les champions de France vont donc devoir mettre le paquet financièrement s'ils veulent s'offrir le Portugais.