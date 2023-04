Bellingham chipé au Real, la vengeance du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à quitter le Borussia Dortmund cet été, le milieu anglais Jude Bellingham est annoncé avec insistance au Real Madrid. Mais certains concurrents n’ont pas dit leur dernier mot. A commencer par le Paris Saint-Germain qui ne se gênera pas pour contrecarrer les plans de la Maison Blanche.

Après les signatures des Français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid va continuer à renforcer son entrejeu. Le club de la capitale espagnole prépare l’avenir étant donné que Luka Modric et Toni Kroos ne sont pas totalement certains de rester la saison prochaine. C’est pourquoi le nom de Jude Bellingham revient sans cesse depuis quelques mois. Le milieu du Borussia Dortmund, qui refuse de prolonger alors que son contrat expire en 2025, envisage clairement un départ cet été. Et le Real Madrid serait pour le moment sa priorité.

D’autres clubs sont pourtant intéressés par son profil. En plus de Liverpool, qui aura du mal à le convaincre sans qualification pour la Ligue des Champions, Manchester City est également sur le coup. Tout comme le Paris Saint-Germain ! En effet, la Cadena SER affirme que le champion de France veut concurrencer le Real Madrid si ce dernier venait à arracher la signature de Kylian Mbappé. Il s’agirait donc d’une vengeance du club francilien qui aurait contacté l'entourage du joueur à plusieurs reprises ces derniers jours. Il faut tout de même rappeler le coup de coeur de Nasser Al-Khelaïfi pour Jude Bellingham en plein Mondial 2022.

Al-Khelaïfi adore Bellingham

« Quel joueur ! Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi, complimentait le dirigeant parisien sur Sky News en décembre dernier. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Si le PSG le veut ? Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et par respect, si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » Toujours selon le média espagnol, le Paris Saint-Germain n’aurait pas les faveurs de l’Anglais à cause de son projet sportif et de ses problèmes en interne.