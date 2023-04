Bellingham au PSG, le Qatar reçoit un ordre clair

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait finalement avoir les mains libres cet été lors du mercato selon Le Parisien. De quoi vendre du rêve à pas mal de fans et observateurs.

Le Parisien a indiqué ces dernières heures que le PSG allait se débarrasser des contraintes liées au fair-play financier. Entre bonnes rentrées d'argent et masse salariale allégée, le club de la capitale est sur le bon chemin pour voir l'UEFA le laisser tranquille l'été prochain. Une très bonne nouvelle pour la direction du PSG, qui ne manquera pas de chantiers lors de l'intersaison. Les noms qui circulent pour venir renforcer l'effectif francilien sont déjà très nombreux. Parmi les joueurs qui font rêver le PSG et ses fans, on peut citer Jude Bellingham. L'international anglais quittera très certainement le Borussia Dortmund à l'issue de cet exercice. En fin de contrat en juin 2025, il ne sera en revanche pas bradé par les Marsupiaux, qui en réclament plus de 120 millions d'euros.

Bellingham, le rêve peut voir le jour

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Jude Bellingham est un joueur très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pas caché son admiration pour le joueur britannique de 19 ans seulement. Il faut dire que le niveau affiché par Bellingham a de quoi séduire. Le Real Madrid, Manchester City et Liverpool sont des candidats crédibles pour l'accueillir. Mais le PSG veut aussi tenter sa chance. D'ailleurs, depuis que certains fans ont pris connaissance du fait que leur club ne sera plus embêté par le fair-play financier, ils n'hésitent pas à pousser Nasser Al-Khalaïfi et le Qatar à tout donner (financièrement) pour s'offrir l'Anglais.

Sur Twitter, on pouvait notamment voir comme commentaires au sujet de Bellingham ces dernières heures : « Bellingham et Osimhen au PSG, Here We Go de Fabrizio Romano !! Montant du transfert à 180M€ chacun. » ; « Quand on va poser 140 millions pour Bellingham et 120 pour osimhen » ; « « Le real, city & united sont prêt à mettre 120 millions sur Bellingham et un salaire de 7 millions » Le PSG qui débarque avec 140 millions et un salaire de 15 millions : » ; « On peut recruter Bellingham, Osimhen, Kim Min Jae ou n’importe qui, si Marquinhos et Verratti restent titulaire l’année prochaine on sort en huitième de C1 » ; « Le retour du méchant PSG qui va pouvoir mettre 150M sur Osimhen et 200M sur Bellingham » ou encore « Je ne vis que pour voir Bellingham sous le maillot du PSG la saison prochaine ». Selon Gianluca Di Marzio, le PSG a récemment rejoint la course pour signer Bellingham. De son côté, le Ruhr Nachrichten précise que la décision de l'Anglais concernant son avenir est imminente. Tic tac, tic tac donc pour le club de la capitale.