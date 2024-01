Barcola titulaire au PSG, le boss a parlé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France en battant le RC Lens dimanche soir en Ligue 1. Bradley Barcola a marqué beaucoup de points.

Luis Enrique et ses hommes ont parfaitement démarré leur année 2024. Le PSG reste sur trois succès de rang toutes compétitions confondues dont le dernier en date face au RC Lens dimanche soir. Bradley Barcola, buteur, aura été omniprésent, avec notamment 7 dribbles réussis. L'ancien de l'OL marque des points et profite de la pleine confiance de son entraîneur. Mais ça commence aussi à être le cas concernant ses coéquipiers, qui jouent de plus en plus avec lui. Kylian Mbappé en tête, lui qui l'aura servi sur son but à Bollaert. Pour Jimmy Algerino, cette nouvelle entente au sein de l'attaque du PSG pourrait permettre à Barcola de ne plus bouger de son poste de titulaire.

Barcola marque des points auprès de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Lors de quelques mots échangés avec Le Parisien, le consultant a en effet déclaré sur le sujet : « Il me semble que Barcola a marqué des points auprès de son coach et, surtout, de Mbappé. On sent qu’il y a plus de connexions entre eux, que ça matche entre ces deux-là. Ils amènent de la profondeur dans cette équipe. C’est cohérent ». Les prochaines semaines nous en diront plus mais Luis Enrique prouve qu'il n'a pas peur de bouleverser les statuts. Sauf rebondissement ou blessure, Barcola est très bien parti pour démarrer face à la Real Sociedad le 14 février prochain pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après son match XXL à Lens, Mbappé l'a même félicité sur Instagram avec un : « C'est fort ! ». De quoi bien évidemment lui faire plaisir et lui donner la dose de confiance nécessaire pour poursuivre ses efforts. La concurrence est féroce mais Barcola prouve à tout le monde, Mbappé compris, qu'il est déjà prêt pour s'imposer au PSG.