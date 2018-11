Ballon d'Or : Neymar et Mbappé successeurs annoncés de Messi et Cristiano Ronaldo

Dans : PSG, Foot Europeen.

Mardi soir, Carlo Ancelotti tentera de jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain avec Naples. Un an après avoir été viré par le Bayern Munich après une correction face au PSG, le coach italien sait qu'il coulera Paris si son équipe s'impose à domicile. Mais, répondant ce dimanche à Téléfoot, Carlo Ancelotti avoue quand même qu'il a des étoiles dans les yeux lorsqu'il regarde certains joueurs du club de la capitale. Et l'ancien coach du Paris SG de parler évidemment de Kylian Mbappé et de Neymar.

Carlo Ancelotti ne le cache pas, il voit dans ces deux stars du PSG l'avenir du foot. « Si Mbappé peut marquer l’histoire du football comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldi ? Bien sûr. Il peut prendre la place de ces champions, qui se partagent toutes les récompenses. Je pense que Mbappé et Neymar peuvent être les successeurs de Ronaldo et Messi. S’il ne gagne pas le Ballon d’Or cette année, Mbappé le remportera dans les prochaines années. Tous les entraineurs au monde aimeraient avoir Kylian Mbappé dans leur effectif », a reconnu Carlo Ancelotti, qui espère quand même museler les deux attaquants parisiens pendant 90 minutes comme cela avait été le cas en partie seulement lors du match aller au Parc des Princes.