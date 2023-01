Azzedine Ounahi au PSG, ils ont renversé la table

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Associé à Naples ou encore à l’OM ces derniers jours, Azzedine Ounahi pourrait finalement prendre la direction du PSG, même si les avis divergent.

Révélation de la Coupe du monde 2022 au Qatar sous les couleurs du Maroc, Azzedine Ounahi est ciblé par de nombreux clubs européens dans l’optique du prochain mercato estival. Naples est très intéressé par le demi-finaliste du Mondial, au même titre que l’Olympique de Marseille ou encore Tottenham. Mais à la surprise générale, c’est au Paris Saint-Germain que pourrait signer Ounahi dans les jours à venir. A en croire les informations de Relevo, le milieu de terrain du SCO est l’une des priorités du PSG au mercato hivernal. L’objectif de Luis Campos est de conclure le transfert d’Ounahi cet hiver et de laisser le joueur en prêt à Angers jusqu’à la fin de la saison avant de le récupérer à Paris au mois de juin. Un homme serait déterminant dans ce deal, il s’agit d’Achraf Hakimi.

Ounahi en route vers le PSG au mercato ?

El PSG, a por Ounahi. Los parisinos toman la delantera y pueden cerrar la operación en los próximos días, tal y como ha adelantado @FilGoal. Quedan detalles. La idea es que termine la temporada con el Angers y se incorpore al PSG en verano. Hakimi ha tenido un rol clave. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 8, 2023

Coéquipier d’Azzedine Ounahi en sélection marocaine, le latéral du Paris Saint-Germain est intervenu dans les négociations dans le but de convaincre son compatriote de signer dans la capitale française, plutôt que de rejoindre Naples, l’OM, Tottenham ou un autre club européen. Reste maintenant à voir si le Paris SG va bien finaliser cette transaction et si oui… à quel prix. Ces derniers jours, tous les prix ou presque ont été évoqués pour Ounahi, de 15 millions d’euros au début des rumeurs à plus de 30 millions d’euros récemment. Le juste prix est peut-être situé entre les deux tarifs annoncés. Du côté d’Angers, on se réjouira -si l’information se confirme- de voir Ounahi poursuivre sa carrière en France. Surtout, les dirigeants du SCO pourront se satisfaire que le milieu de terrain du Maroc reste à Angers jusqu’à la fin de la saison. Cela ne sera pas de trop pour tenter de sauver le club en Ligue 1 alors que l’équipe d’Abdel Bouhazama est actuellement lanterne rouge du championnat.

Luis Campos a eu des discussions il y a quelques semaines au sujet du joueur mais il a été décidé de ne pas avancer pour ne pas barrer la route à certains jeunes #Mercato #PSG https://t.co/rzcFPbXJQt — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 9, 2023

Cependant, ce scénario vendu à l'étranger pourrait prendre du plomb dans l'aile. Car des sources françaises annoncent désormais que Luis Campos a décidé qu'après avoir bien étudié le dossier Ounahi, le PSG ne fera finalement aucune offre au SCO pour l'international marocain, que ce soit lors de ce mois de janvier ou même au mercato d'été. « Luis Campos a eu des discussions il y a quelques semaines au sujet du joueur mais il a été décidé de ne pas avancer pour ne pas barrer la route à certains jeunes », explique Loïc Tanzi en réponse aux rumeurs italiennes. Et dans la foulée, Fabrizio Romano a lui aussi émis la même hypothèse, sans que l'on sache s'il s'agissait seulement pour lui de suivre l'avis du journaliste français proche du PSG.