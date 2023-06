Osimhen et Bernardo Silva, les deux priorités du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG s'écrit en pointillés depuis l'envoi de sa lettre et sa volonté de ne pas prolonger au-delà de 2024. Restera, restera pas ? Le PSG ne peut pas attendre une réponse de son joueur, il a un mercato à accomplir.

Depuis lundi, on n'a jamais été aussi loin du Mbappé Saint-Germain au PSG. Le joueur français, icône du club parisien et leader désigné pour l'avenir, ne veut pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Une attitude qui oblige le PSG à envisager son transfert dès cet été. Un sérieux coup dur dans les ambitions parisiennes au mercato, alors que le départ de Lionel Messi devait permettre de bâtir un peu plus l'équipe autour de Kylian Mbappé. Le possible départ de Mbappé dans les prochaines semaines remet-il en cause les pistes parisiennes sur le marché ?

Silva-Osimhen, les deux priorités du PSG quoi qu'il arrive

Pas du tout, à en croire Jérôme Rothen. Le consultant RMC a révélé ses informations en provenance du club parisien dans son émission Rothen s'enflamme. Si le cas Mbappé est plus que problématique à l'heure actuelle, les dirigeants parisiens passent outre pour le moment. Ils restent sur leurs objectifs de recrutement en attaque, avec notamment Bernardo Silva et Victor Osimhen.

🚨 INFO JR25 🚨



🗣💬 @RothenJerome



▪ "Il y a deux priorités au Paris Saint-Germain, Osimhen et Bernardo Silva. Ils feront tout pour avoir ces deux joueurs-là"



▪ "Paris continue de vouloir appuyer sur un meilleur collectif avec beaucoup de changements de joueurs" pic.twitter.com/d9RcLnxNWF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 14, 2023

« C’est vrai que le cas Mbappé pose question au club. Les dirigeants travaillent toujours autour d’un Mbappé présent au PSG. Derrière, ils sont deux priorités : Victor Osimhen en attaque et Bernardo Silva. Ils veulent tout faire pour faire ces deux joueurs. Ils veulent un effectif plus tourné vers le collectif avec beaucoup de changements de joueurs. C’est la priorité. Et s’il y a des offres, Neymar ne sera plus là », a indiqué l'ancien milieu parisien sur RMC mercredi. Selon eux, le meilleur moyen de faire changer d'avis Kylian Mbappé serait de tenir enfin les promesses au mercato et de construire un PSG vraiment compétitif. Neymar n'est pas intégré dans le projet, à voir si cela suffit au très exigeant Kylian Mbappé.