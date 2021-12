Avec cette offre, le PSG va rendre fou le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à enfoncer le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain a trouvé un nouveau moyen de s’attaquer à son ennemi. Le club de la capitale s’intéresse au milieu Gavi, dont le salaire actuel et la clause libératoire sont largement accessibles pour les Parisiens.

Après Lionel Messi cet été, un nouveau Barcelonais pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les mois à venir. C’est en tout cas le plan préparé par le pensionnaire de Ligue 1, qui a jeté son dévolu sur le jeune Gavi. Il faut dire que le milieu de 17 ans se retrouve dans une situation inconfortable pour le FC Barcelone. L’Espagnol est certes sous contrat jusqu’en 2023, mais les termes de son bail en font une cible assez facile à atteindre.

Le PSG peut payer sa clause libératoire

Surtout pour le club de la capitale, qui a largement les moyens de payer sa clause libératoire à 50 millions d’euros. Ou de multiplier son salaire mensuel annoncé à 100 000 euros. Selon les informations d’El Nacional, le Paris Saint-Germain serait prêt à lui proposer 6 millions d’euros par an. De quoi compliquer la tâche du Barça qui négocie actuellement une prolongation avec son joyau. Le club catalan, sans la puissance financière du vice-champion de France, offrirait à Gavi une prime à la signature comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros.

Sans compter la perspective de participer à la nouvelle ère de son club formateur, sous les ordres d’un entraîneur Xavi qui l’adore. « Il faut absolument agir pour prolonger Gavi, alertait le technicien le week-end dernier. Il s'agit d'un joueur spectaculaire, nous ne pouvons pas perdre un tel talent. Si besoin, il faut mettre tous ensemble de l'argent. Nous ne pouvons pas perdre Gavi, Nico, Abde, Ansu, Pedri, Araujo... Ils incarnent le présent, et surtout le futur du club. Les dirigeants le savent et travaillent sur sa prolongation. » D’après la dernière tendance, l’international espagnol semble plus proche d’une prolongation que d’un départ au Paris Saint-Germain.