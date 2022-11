Auxerre fera zéro cadeau au PSG, les stars du Mondial en alerte

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain compte trois stars de la prochaine Coupe du Monde dans son effectif (Neymar, Mbappé, Messi). Mais du côté de l'AJ Auxerre, on ne jouera pas avec le frein à main serré ce dimanche.

Programmé ce dimanche à 13 heures, le match de la 15e et dernière journée de Ligue 1 avant la pause liée au Mondial 2022 opposant le PSG à l'AJA sera observé par toute la planète. Et ce ne sera pas pour son enjeu sportif, mais seulement pour savoir si Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi passeront ce dernier obstacle sur la route du Qatar sans aucun pépin physique. Pour Christophe Galtier, l'heure des choix est arrivée, le technicien parisien étant partagé entre l'idée de ne pas prendre des risques excessifs avec les joueurs convoqués pour le Mondial et celle de toujours laisser un écart conséquent avec une formation de Lens qui n'abdique pas dans la course au titre de Champion de France. Pour Auxerre, c'est une bataille pour le maintien qui est en cours, et les Bourguignons ne viennent pas au Parc des Princes avec la fleur au fusil. Benoît Costil a été très clair sur ce sujet.

Le PSG ne doit pas s'attendre à un match facile

Gardien de but international tricolore, le portier de l'AJ Auxerre ne souhaite évidemment pas du mal aux mondialistes du Paris Saint-Germain. Mais il tient à prévenir tout le monde que ses coéquipiers et lui ne peuvent pas se permettre d'aborder ce match contre le PSG comme un match amical. « Nous, on a un match à jouer. On a un objectif de fin de saison qui passe par un match chaque week-end pour y parvenir. Après, on n’a pas de Coupe du monde. Il est évident qu’on ne souhaite pas de blessure de qui que ce soit à Paris, que ce soit de Kylian ou de n’importe quel autre joueur. On souhaite qu’ils arrivent à la Coupe du monde dans les meilleures dispositions possibles. Mais s’ils pouvaient y aller avec une non-victoire sur le dernier match avant la trêve… ça ne serait pas plus mal ! », prévient Benoît Costil avant cette ultime rencontre de la première partie de saison de Ligue 1.