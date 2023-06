Aucune réunion Mbappé-PSG, c'est la douche glacée ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le quotidien sportif espagnol Marca affirmait qu'une réunion devait se dérouler ce vendredi entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain. A priori, tout cela était illusoire.

Les médias se sont emballés jeudi au moment où Marca, plutôt bien renseigné, a annoncé qu’un rendez-vous de la dernière chance était programmé ce vendredi pour savoir quel serait l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour Nasser Al-Khelaifi, cela ressemblait à un dernier quitte ou double, le président des champions de France ayant reçu l’ordre de l’Emir du Qatar de trouver une solution. Deux choix s’offrent, une prolongation ou un transfert cet été du numéro 7 parisien. L’optimisme était même monté d’un cran côté PSG, puisque plusieurs journalistes proches de Florentino Perez pensaient que Mbappé allait dire oui à une prolongation de deux ou trois ans en échange d’un engagement que l’attaquant aux 54 buts pourrait partir en 2024 à Madrid ou ailleurs. Oui, mais voilà, ce scénario n’a probablement pas eu lieu.

Mbappé est à Miami, et aucune réunion avec le PSG est prévue

CUMBRE PSG-MBAPPE + POSIBLE FICHAJE RM | con ⁦@MarioCortegana⁩https://t.co/kwhPL1KspR — Miguel Ángel Román (@Miguel_An_Roman) June 30, 2023

Journaliste et spécialiste du Real Madrid pour The Athletic, Mario Cortenaga, dément l’existence même d’une réunion entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. « Je n'ai aucune preuve de cette rencontre, les Mbappé sont à Miami, et ils n'avaient pas prévu de déplacement à Paris (…) À mon avis, je considère qu'il est difficile pour Mbappé de signer pour le Real Madrid cet été. Cependant, on ne sait jamais ce qui peut arriver », a reconnu, dans une émission sur Youtube, notre confrère, qui ne croit pas qu’une réponse va arriver dans les prochains jours dans ce qui est le dossier le plus bouillant de ce mercato 2023 en Europe. Pour l'instant, tout est donc à l'arrêt, et l'on en reste aux déclarations de Kylian Mbappé qui a plusieurs fois répété qu'il jouera au PSG la saison prochaine. Et l'attaquant a même envoyé un signal dans ce sens aux supporters parisiens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Actuellement à Miami, Kylian Mbappé a en effet liké le calendrier du PSG pour la saison de Ligue 1 2023-2024. Un signal positif pour ceux qui croient que le vice-champion du monde 2022 restera à Paris. Mais, sur les réseaux sociaux, les supporters du Real Madrid sont en feu et le fait que Mbappé pose sur sa photo avec un tee-shirt est un message subliminal envoyé à son prochain. Entre les vraies fausses réunions, et les codes secrets sur les photos, on va évidemment très loin côté madrilène et probablement même trop. C'est désormais à Kylian Mbappé et au Paris Saint-Germain de faire savoir ce qu'il va exactement se passer. Pour Luis Enrique, qui s'apprête à débarquer sur le banc du PSG, l'avenir de Mbappé est évidemment un vrai sujet de préoccupation.