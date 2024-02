Arsenal sacrifie sept joueurs pour recruter Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi, le média britannique The Independent a surpris tout le monde en dévoilant que Kylian Mbappé n’était pas insensible à l’intérêt d’Arsenal. En coulisses, les Gunners s’activent pour accueillir la star du PSG.

Et si Kylian Mbappé poursuivait sa carrière en Premier League, loin du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, les deux clubs qui semblent en bataille finale pour obtenir le feu vert de l’international français dans l’optique de la saison prochaine ? Dans un long papier consacré au capitaine de l’Equipe de France publié mercredi, le média The Independent a dévoilé que Kylian Mbappé n’était pas insensible à l’idée de marcher sur les traces de Thierry Henry en signant à Arsenal. L’information peut paraître surprenante au premier abord mais après tout, pourquoi le meilleur joueur de la Ligue 1 ne tenterait pas sa chance en Premier League, dans un club richissime capable de lui offrir un salaire supérieur à celui offert par le Real Madrid et dans un club au projet très ambitieux avec un manager tel que Mikel Arteta ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

L’information est à prendre au sérieux d’autant que ce jeudi, l’Express en remet une couche en affirmant que les Gunners ont d’ores et déjà prévu de se séparer de sept joueurs afin de financer la venue de Kylian Mbappé (salaire, prime à la signature, etc). Une liste a été dressée par l’état-major du club londonien et a été validée par Mikel Arteta en personne. Thomas Partey, Aaron Ramsdale, Jorginho, Kieran Tierney, Kai Havertz, Reiss Nelson en font partie, ce qui n’est pas vraiment une surprise car ils sont peu utilisés par Mikel Arteta depuis le début de la saison. La surprise concerne le septième joueur à faire partir selon le média : Gabriel Jesus ! Preuve que les Gunners rêvent de s’offrir Kylian Mbappé, ils sont prêts à sacrifier leur avant-centre actuel afin de libérer de la place et de la masse salariale à l’actuel n°7 du Paris Saint-Germain. On ignore si l’ancien buteur de l’AS Monaco envisage réellement de signer à Arsenal ou s’il est simplement flatté de cet intérêt mais ce qui est certain c’est que du côté de Londres, on y croit dur comme fer. Et on met tout en œuvre afin de rendre possible la signature du phénomène tricolore à Arsenal pour la saison 2024-2025.