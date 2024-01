Arsenal appelle le PSG et fait une offre ridicule

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un club anglais qui contacte le PSG pour un de ses joueurs, cela sent la bonne affaire. Ce n'est pas du tout le cas avec cette tentative d'Arsenal pour un défenseur inutilisé par Luis Enrique.

Les clubs anglais sont étonnamment prudents dans ce marché des transferts. Il y a pourtant une raison à cela, puisque les formations de Premier League ont quelques frayeurs depuis que le fair-play financier britannique se penche sur les comptes des clubs anglais, et envisage de prendre des sanctions drastiques, à l’image de celles prises contre Everton. Résultat, l’hiver est pour le moment frileux en Premier League, mais cela n’empêche pas de tenter quelques bons coups. C’est ce qu'Arsenal compte faire en allant chercher au PSG un joueur qui était sur le départ, mais s’est pris un coup de froid. Nordi Mukiele ne fait pas partie des plans de Luis Enrique et pensait pouvoir rejoindre le Bayern Munich cet hiver. Mais après quelques semaines de tergiversations, le club bavarois a décidé de mettre le paquet sur Sacha Boey, l’ancien rennais arrivant de Galatasaray pour presque 30 millions d’euros.

Une toute petite offre d'Arsenal

Mukiele chassé du PSG, la vérité est explosive ! https://t.co/2TeQvxvoY0 — Foot01.com (@Foot01_com) January 15, 2024

De quoi bouleverser les cartes et remettre sur le marché Nordi Mukiele, qui va faire l’objet, selon Football London d’une demande d’Arsenal pour se renforcer à ce poste. Toutefois, le PSG ne va pas bondir de quoi puisque le club londonien compte tenter sa chance pour un prêt sans option d’achat. Le but est de compenser les blessures comme celle de Jurren Timber, sans prendre de gros risques financiers. Les Gunners pourraient accélérer, notamment si Cédric, également à ce poste, quittait Arsenal pour le championnat turc comme cela est pressenti. Néanmoins, l’offre transmise risque clairement de ne pas satisfaire le Paris Saint-Germain, qui rêvait d’un joli transfert pour son défenseur français et qui va prendre conscience que cela ne sera pas le cas.