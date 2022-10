Armée numérique, le démenti du PSG explose en vol !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Accusé d'avoir utilisé des agences de communication afin de nuire sur les réseaux sociaux en utilisant des faux comptes, le PSG a démenti en bloc. Mais l'un des acteurs de cette "armée numérique" a pris la parole.

Le Paris SG a vivement démenti les informations de Médiapart, en réagissant immédiatement aux accusations d'avoir fait appel des agences spécialisées pour nuire à la réputation, notamment sur le web, de ceux qui pouvaient se mettre en travers de la politique de Nasser Al-Khelaïfi et du club. Une « armée numérique » qui ressemble au procédé qu’a pu utiliser le FC Barcelone pour cracher sur ses propres joueurs, notamment ceux qui n’acceptaient pas de réduire leur salaire pendant la crise financière des Blaugrana. Le Paris SG aurait eu recours au même procédé, notamment pour taper sur Adrien Rabiot et sa mère, ou même Kylian Mbappé histoire de l’inciter à se montrer plus conciliant avec le club francilien.

« Le Paris Saint-Germain dément fermement les allégations de Mediapart. Le PSG est une marque internationale qui travaille en permanence avec des agences de social media partout dans le monde pour promouvoir et célébrer les réalisations du Club, de ses collaborateurs et de ses partenaires, comme toutes les entreprises. Le Club n'a jamais contracté avec une agence pour nuire à qui que ce soit », avait expressément démenti le Paris SG, pour qui la seule collaboration avec des agences spécialisées sur les réseaux sociaux était pour parler positivement et vanter les mérites du club, et non pas pour attaquer ses propres membres.

Le démenti du PSG jugé étonnant

Toutefois, ce jeudi matin, une prise parole d’un acteur directement concerné par la situation remet clairement en cause les affirmations du PSG. Interrogé par RTL, Frédéric Geldhof estime qu’au contraire, Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du club, sollicitaient bien des sociétés pour faire passer des messages, et pas que positifs. « Quand on nous dit de faire quelque chose, on a un contrat et donc on l’effectue. Si on nous donne un nom ou une personne sur laquelle twitter, on le fait. Et là en l’occurence les ennemis étaient les rumeurs qui pouvaient courir sur l’un ou sur l’autre. Tout ce qui a été fait l’a été en collaboration avec le client et sa stratégie globale qui est mise en place par la direction de la communication. Que le PSG puisse dire ‘non non on ne les connait pas’, c’est étonnant », a expliqué l’ancien directeur des opérations de URéputation, filiale de l’agence Digital Big Brogher sollicitée par le PSG pour taper sur des joueurs ou des médias qui pouvaient critiquer le club. Depuis ces révélations, RTL affirme également que Kylian Mbappé se sent trahi par ces coups de poignard dans le dos et que la fracture est à ses yeux totale.