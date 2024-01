Appel urgent, le PSG cible un défenseur du Bayern

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours à la recherche de joueurs en cette fin de mercato hivernal. Un milieu de terrain et un défenseur sont souhaités par Luis Campos.

A Paris, le temps presse pour se renforcer. Si le PSG ne recrutera pas pour recruter, le club de la capitale est néanmoins à l'affût dans certains dossiers. Luis Enrique aimerait que son effectif soit complété par un défenseur central mais aussi un milieu de terrain. Sa direction est donc au travail même si les perles se font rares... Luis Campos sonde pas mal d'équipes mais rien de bien concret ne se déroule. Peut-être que le bonheur du PSG se trouve finalement au Bayern Munich, club pendant longtemps intéressé par Nordi Mukiele.

De Ligt, le PSG apprécie le profil

Selon les informations de RMC, le PSG a en effet sondé le club bavarois pour s'attacher les services de Matthijs De Ligt ces derniers jours ! Cependant, le Bayern Munich ne compte pas céder le Néerlandais même si son statut n'est plus tout à fait le même que depuis quelques mois. En effet, l'ancien de la Juve multiplie les blessures et ce n'est un secret pour personne en Allemagne que Munich se cherche un nouveau défenseur central de haut niveau. Difficile néanmoins de penser que De Ligt puisse débarquer dans les prochains jours au PSG, lui qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2027 et estimé à 65 millions d'euros. A noter que RMC rajoute que la direction sportive du PSG va accélérer dans les prochaines heures concernant un renfort en défense centrale. Le mercato se termine jeudi prochain et Luis Enrique peut avoir quelques craintes si son secteur défensif n'est pas complété. L'Espagnol a pu néanmoins se satisfaire ces dernières heures du retour de Nuno Mendes à l'entraînement collectif. Le latéral portugais pourrait bien être l'élément décisif de cette seconde partie de saison pour le club francilien.