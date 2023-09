PSG ‍: Daniel Riolo prend la parole, Neymar et Messi humiliés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines de cela, Neymar Jr quittait le PSG. Le Brésilien multiplie depuis les petites piques envers le club de la capitale.

Comme beaucoup d'autres footballeurs, Neymar a cédé aux sirènes de l'argent et de l'Arabie saoudite. Le Brésilien a rejoint l'équipe d'Al-Hilal après six années passées en Ligue 1. Au PSG, l'ancien du Barça aura connu des hauts et des bas. Son comportement ainsi que son hygiène de vie n'auront pas toujours été à la hauteur d'un footballeur de très haut niveau. Mais de son côté, Neymar en veut aussi au PSG pour le traitement qui lui a été réservé. Surtout la saison passée, après que des fans parisiens soient allés devant chez lui pour l'insulter et lui demander de partir. Dans la presse, le joueur de 31 ans avait indiqué avoir vécu un enfer au PSG en compagnie de son ami Leo Messi. Insupportable à entendre pour Daniel Riolo.

Messi et Neymar, Riolo est soulagé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Lors d'une intervention dans Colinterview, le journaliste s'est lâché sur les deux joueurs et leur mentalité qui a nui selon lui au PSG. « Neymar et Messi ont fait énormément de mal à l'institution. De dire que c'était l'enfer ? Mais c'est tellement dégueulasse. Je suis tellement content qu'il soit parti. On s'est tellement enlevé une gangrène dans le vestiaire. Tellement de joueurs ne pouvaient plus voir sa tronche. C'est une libération. Messi ? C'est encore autre chose ! Son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu, il a vendu des maillots, au revoir monsieur. Je savais depuis le début que Messi était là alors qu'il n'avait pas envie d'être là. Il était à pour l'oseille et préparer la Coupe du monde. (...) Je ne vais pas m'attarder sur les propos de quelqu'un qui s'en fout complètement du club. C'est insupportable. Neymar, son histoire était moisie. Jamais il faut retenir un joueur contre son gré. L’idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c’est de retenir les joueurs avec de l’argent. La mentalité de Neymar a toujours été sujette à caution. Je n'ai jamais aimé ce joueur humainement. Sa mentalité n'est pas bonne. Il n'a pas d'hygiène de vie. Il a pratiquement provoqué la moitié de ses blessures. Sa carrière pro, c'est comme s'il en avait rien à fo*tre. La preuve, il va en Arabie saoudite pour l'oseille », a notamment pesté Daniel Riolo, soulagé que le PSG se soit enfin débarrassé d'éléments jugés trop individualistes pour remporter de grands trophées.