Antoine Griezmann cible n°1 du PSG en 2024

Par Corentin Facy

Auteur d’une masterclass contre le Celtic Glasgow en Ligue des Champions mardi soir, Antoine Griezmann revient en grande forme. Déjà intéressé l’été dernier, le PSG pourrait de nouveau tenter sa chance pour le recruter.

Antoine Griezmann au Paris Saint-Germain, c’est un vieux serpent de mer qui ressort chaque été ou presque depuis l’arrivée du Qatar dans la capitale française. Au moment de sa signature au FC Barcelone mais également l’été dernier, le n°7 de l’Equipe de France a timidement été associé au PSG. Finalement, « Grizou » n’a jamais franchi le pas et a toujours privilégié l’Espagne, où il est comme chez lui. Mais les dirigeants du Paris SG n’ont peut-être pas dit leur dernier mot. Émerveillé par les récentes prestations d’Antoine Griezmann, le club francilien a toujours un œil sur le maître à jouer de l’Atlético de Madrid. A en croire les informations du site Todo Fichajes, Nasser Al-Khelaïfi rêve de faire d’Antoine Griezmann la tête de proue du mercato estival du PSG en juin 2024.

Le champion de France en titre a conscience que Kylian Mbappé a une chance sur deux de partir l’été prochain et pour le remplacer, Paris pourrait opter pour un joueur au style totalement différent avec Antoine Griezmann. L’un des avantages que présente par ailleurs le recrutement du natif de Mâcon, c’est son prix. A bientôt 33 ans, il ne coûte pas 100 millions d’euros sur le marché des transferts au contraire de joueurs tels que Kolo Muani ou Ramos, recrutés cet été. Pour un peu moins de 50 millions d’euros, le PSG pourrait rafler la mise… à condition de convaincre le principal intéressé.

Le PSG rêve de Griezmann, le dossier est très complexe

Et c’est là que le dossier risque de se corser pour le Qatar puisque Todo Fichajes indique que pour l’heure, Antoine Griezmann n’a aucunement l’intention de quitter l’Atlético de Madrid. Le joueur a été marqué par son échec à Barcelone et semble maintenant réticent à quitter les Colchoneros pour la deuxième fois. Griezmann s’est aperçu que c’est bel et bien à l’Atlético qu’il était le plus épanoui et il sera maintenant difficile de le sortir de Madrid, d’autant que son entraîneur Diego Simeone va prolonger. L’Atlético de son côté souhaite également conserver Griezmann, ce qui fait de ce dossier une mission presque impossible pour le Paris SG même le Qatar a prouvé par le passé que tout était possible en période de mercato dans la capitale bleu blanc rouge.