Al-Khelaïfi aux anges, le PSG va chauffer le mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Accroché par le Borussia Dortmund (1-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain termine seulement à la deuxième place de son groupe. Suffisant pour donner satisfaction au président Nasser Al-Khelaïfi, qui ne s’interdit pas quelques retouches de son effectif en janvier.

Contrairement à son attaquant Kylian Mbappé, boudeur en fin de match et après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi se contente du match nul obtenu à Dortmund mercredi. Ce résultat ne permet pas au Paris Saint-Germain de chiper la première place du groupe au Borussia. Mais les Parisiens joueront bien les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et selon leur président, « le plus important aussi, c'est le style, comment on joue, qu'est-ce qu'on veut faire », a commenté le Qatari au micro de RMC Sport.

🚨 Luis Enrique :



« Nous serons beaucoup plus forts en février. Mon expérience me le dit. J'ai entraîné douze saisons, mes équipes se sont toujours améliorées. » pic.twitter.com/pnvsjI1Juf — BeFootball (@_BeFootball) December 14, 2023

« Avec notre entraîneur Luis Enrique, on est très heureux de notre style de jeu. On aime le foot offensif, a-t-il poursuivi. On est aussi la quatrième équipe plus jeune d'Europe. On veut gagner bien sûr maintenant, mais on construit aussi quelque chose pour l'équipe, pour le futur. » En parlant des prochaines années, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que Warren Zaïre-Emery représentait bien l’avenir du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain, buteur étincelant au Signal Iduna Park, « l'a dit, il est Parisien et il veut rester ici », assure son supérieur.

Une réflexion sur le mercato

Le titi sera néanmoins confronté à une concurrence plus rude, et peut-être même dès la deuxième partie de saison. Nasser Al-Khelaïfi a en effet laissé la porte ouverte à un recrutement au mercato hivernal. « Si l'on va recruter cet hiver ? (Il sourit) Je ne sais pas, il y a encore quelques semaines devant nous, on va voir », a répondu le patron du Paris Saint-Germain, qui confirmerait presque les rumeurs qui circulent ces dernières semaines. Il se murmure que le club francilien pense à ajouter un milieu expérimenté à son effectif, ainsi qu’un défenseur central capable de dépanner sur le côté gauche. Une tendance qui s'inverse donc, alors que pendant longtemps il a été juré qu'aucune arrivée ne serait conclue pendant le mois de janvier.