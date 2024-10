Al-Khelaïfi a tranché, le PSG a trouvé son directeur général

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Les choses bougent en interne du côté du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a nommé en interne son nouveau directeur général et l'a confirmé ce mardi. Intérimaire depuis quelques mois, Victoriano Melero a convaincu Nasser Al-Khelaïfi de le maintenir dans ses fonctions sur le long-terme. Le Français, âgé de 55 ans et arrivé au club en 2017, va remplacer Jean-Claude Blanc, parti en 2023 réaliser des missions pour INEOS, l’entreprise de pétrochimie actuellement propriété de Manchester United et l’OGC Nice. L'Equipe précise en outre que les collaborateurs ont été satisfaits du travail de Melero depuis son arrivée à Paris il y a sept ans.