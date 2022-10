Adulé à l'OL, il fait rêver le PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré de nombreux renforts au milieu de terrain cet été, le PSG n'est pas rassasié et aimerait recruter un nouveau joueur capable de faire l'unanimité. L'ancienne pépite de l'OL Bruno Guimaraes est ciblée par le club de la capitale.

Cet été, Carlos Soler, Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz sont arrivés au PSG. Trois joueurs confirmés et un crack portugais qui met déjà tout le monde d'accord. Si ces arrivées sont sur le papier, de bonnes recrues, Paris n'est finalement pas encore convaincu. Fabian Ruiz commence seulement à monter en puissance tandis que Renato Sanches et Carlos Soler ne disputent que quelques bouts de match sous les ordres de Christophe Galtier. Paris voudrait recruter une sentinelle, capable de couper le rythme et de garder le ballon quand il le faut, à l'instar de ce que faisait Thiago Motta pendant plusieurs saisons au PSG. Un ancien joueur de l'OL rentre particulièrement dans les plans de Luis Campos.

Paris rêve de son nouveau Thiago Motta

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ⚽️ BRUNO GUIMARÃES (@brunoguimaraes)

Bien qu'il ne soit resté que deux ans à l'OL, Bruno Guimarães a laissé un souvenir impérissable dans le cœur des Lyonnais. Notamment grâce à son match contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions où le milieu de terrain avait été grandiose. S'il a depuis rejoint le projet faramineux de Newcastle, le PSG aimerait faire revenir le Brésilien en France selon les informations de Calciomercato. Le joueur de 24 ans réalise actuellement un excellent début de saison avec les Magpies, quatrièmes de la Premier League. Guimarães a toutes ses chances de disputer la Coupe du monde avec le Brésil et devrait encore plus attirer les convoitises des cadors européens, comme le Real Madrid qui voudrait faire de lui le remplaçant de Toni Kroos. Mais séduit par le projet de club anglais et des propriétaires saoudiens, Guimarães pourrait refuser les avances du PSG et du Real pour poursuivre son aventure en Angleterre et bouleverser la hiérarchie de la Premier League.