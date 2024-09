Adrien Rabiot, le plus grand traitre de l’histoire du PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La signature à venir d'Adrien Rabiot à l'OM a mis tout le football français sous le choc. Les supporters du PSG vont avoir du mal à digérer cette traitrise.

Mathieu Valbuena en sait quelque chose, passer de l’OM à l’OL peut provoquer des réactions épidermiques violentes. Mais en France, la trahison ultime reste le passage de l’OM au PSG, et vice-versa. Cela dépend beaucoup du caractère, de l’amour que peuvent porter les supporters, et de la façon dont se passent les choses. Car par le passé, il y a des changements de cap entre les deux rivaux historiques de ces dernières décennies, qui se sont passés en bonne compréhension ou ont fini par être acceptées, comme avec Modeste M’Bami, Gabriel Heinze ou même Lorik Cana, qui par leur volonté de tout donner pour n’importe lequel de leur club, ont réussi à faire passer la pilule et se faire adopter par leur nouveau club.

Rabiot ou Fiorèse, le match est lancé

En revanche, cela n’est jamais passé pour certains joueurs, comme Fabrice Fiorèse, Frédéric Dehu, Patrick Colleter ou Jérome Leroy, qui étaient estampillés d’un club, et ont changé ensuite de maillot en étant au coeur des critiques. L’attaquant Fabrice Fiorèse est souvent considéré comme le passage de Paris à Marseille qui a été le moins bien digéré dans toute l’histoire de la Ligue 1, et dans un Classique bouillant à l’époque, le capitaine du PSG Sylvain Armand l’avait tout simplement ciblé dès les premiers ballons, au point de se prendre un rouge au bout de 20 minutes de jeu.

Le tacle assassin de Sylvain Armand sur Fabrice Fiorèse 😬⚔pic.twitter.com/401EryrsP8 — Les Libéros (@LesLiberos) June 16, 2020

Mais depuis ce dimanche soir, un nouveau candidat à la plus grande trahison de l’histoire du PSG est nommé. Adrien Rabiot, Titi formé au PSG et qui a été lancé dans le grand bain avec des stars comme Thiago Motta et Marco Verratti, avait déjà vexé les supporters parisiens en faisant tout pour aller au bout de son contrat pour signer libre à la Juventus. Le désamour était déjà présent, mais le voir signer à l’OM, avec un énorme effort financier, lui qui lançait les chants anti-marseillais devant le virage il y a quelques années, c’est très mal vécu par les fans parisiens.

Rabiot bien accueilli au Parc

Résultat, l’insider PSGInside-Actus a lancé un sondage pour savoir qui était le plus grand traitre de l’histoire du club francilien à ses dizaines de milliers de suiveurs. Et si toute une génération n’a peut-être pas connu l’épisode Fabrice Fiorèse et le tollé que cela avait provoqué, Adrien Rabiot arrive largement en tête avec 60 % des votes, devant Fabrice Fiorèse. Une première marche du podium qui lui sera certainement rappelée lors du prochain match PSG-OM. « J'en oublie... Déjà que Heinze je l'avais mal pris... Mais Rabiot, joueur formé au PSG, vrai titi Parisien. Qui dans le passé embrassait l'écusson du PSG et criait haut et fort son amour pour le PSG... Lui qui discutait avec le PSG l'année dernière pour revenir à Paris, et qui était en contact encore en février avec le Paris Saint-Germain. Manchester united, Milan, Galatassaray et d'autres clubs étaient intéressés par lui, mais il préfère signer à L’OM... Il va bien être accueilli au Parc des Princes », a lancé l’informateur sur le club parisien, pour qui cette arrivée de Rabiot à Marseille ne passe clairement pas.