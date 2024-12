Achraf Hakimi arnaqué, il rétablit la vérité

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Comme toute récompense individuelle, le Ballon d'Or est contesté par ceux qui voyaient Achraf Hakimi s'imposer à domicile.

Parti au Maroc pour y suivre la cérémonie du Ballon d’Or africain, Achraf Hakimi était venu accompagné par son président Nasser Al-Khelaïfi. Les deux hommes étaient persuadés d’avoir une grande chance de remporter ce titre individuel en raison de la grande année vécue par le latéral des Lions de l’Atlas. Intenable avec le PSG, il en est désormais l’un des meilleurs joueurs. Mais cela n’a pas été suffisant pour passer devant Ademola Lookman, l’international nigérian de l’Atalanta Bergame, qui a été élu Ballon d’Or Africain pour 2024.

Lookman mérite son titre

Je lis un peu partout depuis hier soir que le joueur africain de l'année aurait dû être Achraf #Hakimi. Merci de m'apprendre qu'il a gagné une Coupe d'Europe avec un triplé en finale, joué une finale de CAN et été le joueur le plus décisif de son championnat sur l'année civile ! pic.twitter.com/ZY6muXeVo1 — Patrick Juillard (@PatrickJuillard) December 17, 2024

Une petite surprise voire un injustice pour les suiveurs marocains et pour les passionnés du PSG, qui espéraient voir Hakimi surfer sur sa très bonne forme pour remporter un trophée individuel marquant. Résultat, lorsque Lookman a été récompensé, des critiques sont tombées. Elles sont balayées par un grand spécialiste du football africain, en la personne de Patrick Juillard. « Je lis un peu partout depuis hier soir que le joueur africain de l'année aurait dû être Achraf Hakimi. Merci de m'apprendre qu'il a gagné une Coupe d'Europe avec un triplé en finale, joué une finale de CAN et été le joueur le plus décisif de son championnat sur l'année civile », a souligné le journaliste qui oeuvre notamment pour RFI. Une façon de rappeler de souligner que le Nigérian a tout de même réaliser une année 2024 impressionnante, tant au point de vue de l’efficacité que du palmarès, sans oublier son fameux triplé renversant contre le Bayer Leverkusen en finale d’Europa League.