Accord trouvé, le PSG abdique pour Kvaratskhelia

Depuis plusieurs mois, le PSG fait le forcing pour acheter le phénomène géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens étaient même à deux doigts de le signer en juin dernier. Naples a tenu bon, se voyant désormais récompensé de ses efforts.

Au sommet de la Serie A avec Naples en ce moment, Khvicha Kvaratskhelia était bien loin de ce scénario en juin dernier. Courtisé par le Paris Saint-Germain, le Géorgien donnait son accord pour rejoindre le club parisien au mercato. Néanmoins, le président napolitain Aurelio de Laurentiis ne l'a pas entendu de cette oreille. Il s'est fermement opposé au transfert de son attaquant, augmentant sans cesse le prix de vente pour dégoûter le PSG et Kvaratskhelia. Une stratégie risquée alors que ce dernier avait connu une saison précédente en-deçà des attentes. Surtout, cela exposait Naples à des représailles de sa star géorgienne, déçue de voir ses rêves de grandeur être brisés.

Heureusement pour Naples, cette nouvelle saison sous les ordres d'Antonio Conte a ravivé la flamme chez le Géorgien. Auteur de 5 buts et de 3 passes décisives en Serie A, Kvaratskhelia a retrouvé ses sensations dans une équipe qui menait le championnat avant ce week-end. De quoi changer l'état d'esprit de l'ailier. Tenté par un départ au PSG l'été dernier et peu enclin à prolonger à Naples, le voici proche de renouveler son bail selon le Corriere dello Sport.

