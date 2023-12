Accord total, Lucas Beraldo arrive au PSG pour 20ME ‍!

Le Paris Saint-Germain tient le premier renfort de son mercato d'hiver. Un accord total a été trouvé pour la signature de Lucas Beraldo, le défenseur brésilien du Sao Paulo FC.

La venue de Lucas Beraldo au PSG s'est accélérée ces dernières heures, car même s'il ne faisait plus aucun doute que le défenseur de 20 ans allait venir rejoindre le vestiaire parisien, Fabrizio Romano a confirmé ce samedi après-midi qu'un accord avait été trouvé entre les dirigeants de Paris, de Sao Paulo et les représentants du natif de Piracicaba. Il est vrai que l'annonce de la prochaine intervention chirurgicale de Presnel Kimpembe, qui éloignait encore de plusieurs mois le retour du défenseur français, a poussé Luis Campos à mettre le turbo. Et le journaliste a révélé que cette fois tout était bouclé pour la venue de celui qui est devenu un cadre défensif à Sao Paulo.

🚨🔴🔵 Lucas Beraldo to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement in place for 2003 born CB.



Fee will be €20m, no add-ons. 🇧🇷



São Paulo and PSG, preparing the documents to sign the deal as soon as possible.



Beraldo already agreed personal terms, waiting for medical. pic.twitter.com/ImpsOjukkM