Accord PSG-Messi, il a déjà choisi son numéro de maillot

Dans : PSG.

24 heures après l’annonce du FC Barcelone, Lionel Messi est à quelques pas du Paris Saint-Germain. L'Argentin sera le n°19 du Paris SG.

Le forcing des dirigeants parisiens a porté ses fruits et ce vendredi soir, plusieurs sources en France comme en Italie, annoncent qu’un accord a été trouvé entre le père de Lionel Messi, Jorge, et Nasser Al-Khelaïfi. Les deux camps règlent encore de nombreux détails, mais les choses vont très vite, et la grande annonce pourrait avoir lieu encore plus rapidement que prévu. Qui a dit que le transfert d’une superstar du football prenaient des semaines à se boucler ? En tout cas, le PSG a fait une offre qu’un Lionel Messi décidé à rejoindre Paris a rapidement accepté, et tout s’est ensuite mis en route.

🔴🔵 💣



Lionel Messi au PSG, accord quasi-bouclé.

La décision de l’Argentin est prise: il veut Paris et est sur le point de s’engager pour le club de la capitale. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 6, 2021

La Pulga n’a en tout cas qu’une idée en tête, celle de rejoindre le vestiaire parisien qu’il connait déjà très bien dans sa majorité. Chelsea, l’Inter Milan et Manchester City n’ont même pas passé le cap des contacts avec l’entourage de Lionel Messi, les clubs étant conscient que tout était quasiment bouclé avec le PSG, affirme même Fabrizio Romano. Manchester United aurait tenté sa chance cet après-midi, mais se serait vu refuser toute idée de jouer pour les Red Devils, faisant entendre là aussi que le PSG était sa seule et unique priorité.

Paris Saint-Germain are confident since last hours to sign Leo Messi. Negotiations are progressing well - up to Financial Fair Play approval, PSG are convinced they can complete the agreement soon. 🌟🇦🇷 #PSG



There’s no contact from Chelsea as of now - #CFC are focused on Lukaku. https://t.co/QLgy8kg6mW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2021

Tout se met donc en place, alors que la presse italienne évoquait un contrat de trois ans et un salaire de 50 ME sur lequel Jorge Messi n’aura pas rechigné une seule seconde. Il faut dire que, en cas d’accord avec le Barça, l’Argentin aurait vu son salaire baisser à 35 ME. Financièrement, Lionel Messi n’est donc pas perdant non plus, tandis que le PSG est en train de réaliser l’un de ses rêves les plus fous.

De son côté, RMC précise qu'il s'agit plutôt d'un contrat de deux ans avec une troisième année en option. Et que Lionel Messi a refusé le numéro 10 que lui proposait Neymar, pour prendre plutôt le 19, qu'il a déjà porté au Barça et en Argentine.