93 ME pour 2 cracks brésiliens, le PSG sèchement recalé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a considérablement rajeuni son effectif depuis quelques mois. Luis Campos veut des profils d'avenir, même si tous n'ont pas accepté de venir rejoindre les rangs du club de la capitale.

A Paris, l'heure est aux changements. Si tout n'est pas encore parfait, Luis Enrique tente de démarrer un nouveau cycle avec son PSG. L'Espagnol veut notamment s'appuyer sur des joueurs jeunes, dotés d'un fort potentiel afin de leur faire passer un cap. Parmi les joueurs que voulaient d'ailleurs les Franciliens ces derniers mois, on peut noter deux cracks brésiliens très cotés dans leur pays. En effet, le PSG appréciait tout particulièrement Endrick et Estevão, qui évoluent à Palmeiras. Luis Campos s'est même déplacé à plusieurs reprises au Brésil afin de prendre la température et leur expliquer le projet du PSG. Mais rien n'y a fait.

Le PSG a tout tenté

Il y a quelques mois, le Real Madrid annonçait la venue officielle d'Endrick pour près de 70 millions d'euros. Malgré les autres offres qu'il avait à disposition, le Brésilien a choisi le club merengue. Fabrizio Romano indique d'ailleurs ces dernières heures que Juni Calafat, membre du directoire du Real Madrid, a finalement fait la différence concernant Endrick. Car le PSG proposait 93 millions d'euros à Palmeiras pour récupérer le crack auriverde mais aussi Estevão. Proposition refusée par les Brésiliens, tout comme l'approche de Chelsea, qui a pourtant invité Endrick et sa famille à Londres pour leur parler de leur projet. A noter qu'Endrick rejoindra le Real Madrid pour un contrat de trois ans l'été prochain, lorsqu'il sera majeur. L'attaquant gauche est aussi devenu la deuxième plus grosse vente de l'histoire du football brésilien derrière Neymar Jr au Barça en 2013. La pression sera donc logiquement grande sur ses épaules lors de ses débuts en Espagne.