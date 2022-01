60 millions pour Théo Hernandez, le Milan défie le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis de nombreuses semaines, Leonardo et le PSG se montrent insistants auprès du Milan AC pour Théo Hernandez. Le latéral français, qui a mis tout le monde d'accord chez les Rossoneri, ne sera pas lâché aussi facilement par son club. Que ce soit à Paris, ou ailleurs.

Théo Hernandez s'est véritablement fait un nom à Milan. Arrivé à l'été 2019 depuis le Real Madrid pour 21,5 millions d'euros, le cadet des frères Hernandez a depuis mis tout le monde d'accord au Milan AC. Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche avec les Rossoneri, il épate par ses qualités offensives qui lui ont permises notamment de marquer deux buts et d'offrir cinq passes décisives depuis le début de saison. Son niveau n'a pas échappé à la France avec ses premières sélections en bleu mais aussi un intérêt grandissant du PSG. Leonardo aime son profil et rêve de le ramener à Paris.

Hernandez à 60 millions, voilà le tarif pour le PSG et Chelsea

Le PSG est d'ailleurs très actif en ce moment sur le dossier. Cela fait plusieurs semaines que les Parisiens se montrent insistants auprès du Milan AC pour Théo Hernandez. Mais, un autre acteur vient de faire son apparition sur le dossier depuis quelques jours. Ayant perdu Ben Chilwell sur blessure jusqu'en fin de saison, Chelsea est à la recherche d'un remplaçant pour son arrière gauche et se serait positionné sur le latéral milanais à en croire le média italien Calciomercato. Devant les intérêts de ces deux clubs, les dirigeants milanais ont déjà prévenu qu'ils ne négocieront aucun transfert en-dessous de 60 millions d'euros. Cela leur laisse d'ici-là la possibilité de prolonger le contrat d'Hernandez qu'ils aimeraient conserver plus longtemps avec eux. Une augmentation de salaire de deux à quatre millions d'euros net par an est sur la table et semble bien partie pour convaincre le Français. Lequel apprécie beaucoup l'environnement rossoneri et le cadre de vie milanais pour la naissance prochaine de son premier enfant. Il a d'ailleurs déclaré à plusieurs reprises devant ses supporters vouloir rester « pour toujours » à Milan. En plus des millions à débourser, le PSG va devoir faire changer d'avis Théo Hernandez et cela pourrait être bien plus difficile.