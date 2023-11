59 millions d'euros, le PSG balaye le Barça pour cette recrue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne va pas chômer l'hiver et l'été prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique est conscient des manques au sein de son effectif.

L'été dernier sur le marché des transferts, le PSG avait procédé à de grands changements. Si tout n'est pas à jeter en ce début de saison, loin de là, Luis Enrique commence à réaliser que certains postes ont des carences importantes. Selon L'Equipe, le PSG veut en effet recruter en défense et au milieu de terrain cet hiver. Surtout après les blessures et convalescences récentes de Nuno Mendes ou encore Warren Zaïre-Emery. La cellule de recrutement du club de la capitale est déjà au travail et un profil plait particulièrement au Paris Saint-Germain : Martin Zubimendi.

Zubimendi, la prochaine perle rare du PSG ?

Le milieu de terrain de 24 ans, qui évolue à la Real Sociedad, impressionne pas mal de monde ces derniers mois. Nouvel international espagnol, Zubimendi est courtisé par de grands clubs. C'est notamment le cas du FC Barcelone, qui aimerait s'attacher ses services après la blessure très grave de Gavi. Problème, les Catalans sont incapables de payer la clause du jeune espagnol, fixée à 59 millions d'euros. Un montant élevé mais qui n'est apparemment pas un problème pour le PSG. D'après la presse ibérique, les champions de France pourraient passer à l'action prochainement pour recruter Martin Zubimendi, et ainsi apporter une nouvelle touche de fougue après la signature de Manuel Ugarte. Concernant Fabian Ruiz ou encore Carlos Soler, le message parait clair et un nouveau point de chute serait apprécié. Toutefois, l'un des deux joueurs, voire les deux, auront encore quelques cartes à jouer après la blessure de Warren Zaïre-Emery, notamment en Ligue des champions. A eux de marquer des points et changer une donne qui ne joue pas à leur avantage.