50ME ou pas, le PSG pardonne tout à Dembélé

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé court toujours derrière son premier but sous le maillot du Paris Saint-Germain et forcément cela peut inquiéter. Mais l'attaquant français bénéficie de la confiance totale du Qatar, du staff et de ses coéquipiers.

Le Paris Saint-Germain en rêvait depuis plusieurs saisons, mais le mercato 2023 a permis à Nasser Al-Khelaifi de faire signer Ousmane Dembélé chez les champions de France, le dirigeant qatari du PSG profitant de la situation contractuelle de Dembélé au Barça. Moyennant le paiement d’une clause libératoire à hauteur de 50 millions d’euros, le natif de Vernon s’est engagé jusqu’en 2028 avec Paris. Du côté du club de la capitale, on le sait, le joueur révélé sous le maillot de Rennes a souvent eu des soucis physiques, mais on ne doute en aucun cas de l’énorme talent du champion du monde 2018.

Pourtant, après plus de trois mois de compétition, une petite musique commence à se faire entendre, car le bilan est là, Ousmane Dembélé n’a pas marqué le moindre but avec le Paris Saint-Germain. L’ancien barcelonais pensait bien avoir ouvert son palmarès contre l’AC Milan, mais sa superbe réalisation a été refusée pour un hors-jeu. Cette stérilité face au but pourrait inquiéter, mais cela n’est pas du tout le cas au PSG.

Le clan Dembélé ne panique pas

Là où certains entraîneurs pourraient s’impatienter, Luis Enrique maintient une confiance absolue en Ousmane Dembélé et lui a fait directement savoir, afin que l’attaquant de 26 ans ne se fasse pas des nœuds au cerveau. « Le staff lui dit de ne pas s’inquiéter parce que sa contribution ne se limite pas à marquer des buts. Mais comme tout attaquant, Ousmane aime marquer et il y a eu un peu d’anxiété, mais il est calme et pense que c’est juste une sorte de coïncidence et que certaines occasions étaient vraiment proches. Il a l’ambition de transformer sa contribution en chiffres », confie un proche de Dembélé dans Le Parisien.

Et si Kylian Mbappé a chambré avec malice son ami cette semaine en lui conseillant de porter des lunettes pour mieux trouver la cible, Lucas Hernandez précise que ce sujet n'est pas du tout un motif d'inquiétude dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. « Non, on ne le chambre pas. Je suis sûr et certain que cela va arriver et qu’une fois qu’il va marquer ce premier but, ça va tout débloquer », précise celui qui côtoie Ousmane Dembélé au PSG, mais aussi en équipe de France et connait bien les qualités de l'attaquant. Il n'y a donc pas de panique du côté du Parc des Princes, juste besoin d'un peu de patience, d'autant que même sans marquer, Dembélé est un vrai casse-tête pour les défenses adverses tellement il va vite, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions.