50 ME pour Ferland Mendy, la surprise du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En difficulté sur le côté gauche de sa défense, le Paris Saint-Germain s’intéresse au Français Ferland Mendy. Le latéral gauche n’est pas retenu par le Real Madrid, à condition de récupérer le montant investi lors de son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Le Paris Saint-Germain ne s’y attendait peut-être pas. Depuis la reprise, son entraîneur Christophe Galtier se retrouve confronté à un problème sur son couloir gauche. Le latéral portugais Nuno Mendes est revenu du Mondial blessé. Et son remplaçant Juan Bernat, loin de son meilleur niveau, n’est pas non plus disponible. Le coach parisien a donc bricolé en alignant le jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu contre Strasbourg (2-1), avant de titulariser le droitier Achraf Hakimi lors de la défaite à Lens (3-1).

Un titulaire non retenu

Bien sûr, Nuno Mendes et Juan Bernat ne seront pas toujours coincés à l’infirmerie. Mais cette période prouve que le poste n’est pas solidement couvert chez les Parisiens. C’est sans doute la raison pour laquelle le Paris Saint-Germain envisage le recrutement de Ferland Mendy. Le latéral gauche du Real Madrid a souvent sa place dans le onze du coach Carlo Ancelotti. Le problème, c’est que le Français n’a pas autant la cote chez ses dirigeants. Alors que son contrat expire en 2025, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas été sollicité pour une prolongation.

Ferland Mendy intéresse plusieurs écuries de Premier League, dont Newcastle qui a fait une sacrée proposition. Le PSG l'observe toujours. Un départ semble compliqué, d'autant qu'Ancelotti l'apprécie et qu'il se sent bien à Madrid. https://t.co/mGSwDRFDDb — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) December 30, 2022

Le quotidien Sport croit savoir que le Real Madrid pense plutôt à recruter la fusée du Bayern Munich Alphonso Davies, et à pousser Ferland Mendy vers la sortie. L’international tricolore serait effectivement disponible sur le marché des transferts contre environ 50 millions d’euros, soit la somme versée pour son transfert en provenance de Lyon en 2019. A noter que Manchester City serait également à l’affût pour le Merengue, le manager Pep Guardiola étant lui aussi en difficulté à ce poste.