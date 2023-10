45 ME sans jouer, l'UEFA généreuse avec le PSG

Dans : PSG.

Avec 320 millions d'euros dépensés cet été, le PSG a lâché de l'argent pour renforcer son équipe. Reste désormais à renflouer ses caisses pour pouvoir en faire de même dès janvier. Cela tombe bien les premiers sous sont déjà venus de l'UEFA.

La Ligue des champions 2023-2024 du PSG sera t-elle fructueuse ? Si sportivement la claque subie à Newcastle permet d'en douter pour le moment, financièrement on est déjà sur la bonne voie. En effet, le PSG n'avait même pas disputé de rencontre que les millions d'euros s'accumulaient dans les caisses du club. Le média Sportune a déjà révélé les premiers chiffres de ce que l'UEFA reverse au club parisien. Grâce à son statut et aux droits TV colossaux, le PSG a déjà remboursé une petite partie de ses dépenses estivales (320 millions d'euros au mercato).

Le PSG a déjà gagné 45 ME contre 17 ME pour Lens

Avant même son premier match contre Dortmund, le PSG avait glané un peu plus de 45 millions d'euros. Ce nombre s'explique par deux primes bien distinctes : la prime de participation et la prime de coefficient individuel de chaque club. La première est versée à chacun des 32 clubs qualifiés en phase de poules cette saison. L'UEFA donne 473,6 millions d'euros aux 32 formations à parts égales, soit 15,64 millions d'euros pour le PSG.

La prime de coefficient n'est elle pas égale et dépend du passif des qualifiés. En effet, chaque club qualifié gagne 1,137 million d'euros avant un calcul qui permet de récompenser les formations européennes selon leurs résultats européens depuis 10 ans. Plus leur classement au coefficient UEFA sur 10 ans est élevé, plus le montant est multiplié. Le PSG, 5e du classement, voit ainsi son montant être multiplié par 27. En comparaison, Lens (31e et avant-dernier) voit son montant être multiplié par 2. Ce qui fait que les Lensois gagnent 2,2 millions d'euros mais que le PSG rafle lui un peu plus de 30 millions d'euros. Au total, les Parisiens gagnent alors 45 millions d'euros avant le 1er tour (Lens n'a récolté qu'un peu plus de 17 ME). Sachant que chaque bon résultat en phase de poules et une éventuelle qualification lui permet d'engranger encore de l'argent, le PSG a de quoi augmenter sa mise d'ici décembre prochain.