40ME pour deux Brésiliens, le mercato du PSG déjà critiqué

Par Corentin Facy

Le PSG n’a pas perdu de temps lors de ce mercato hivernal en s’attachant rapidement les services de deux joueurs prometteurs en provenance du Brésil pour un total de 40 millions d’euros.

Le mercato hivernal n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais le Paris Saint-Germain est déjà très en avance avec deux recrues déjà ficelées. Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo vont rejoindre le champion de France en titre pour 20 millions d’euros chacun soit un total de 40 millions d’euros hors bonus. Deux recrues signées de la part de Luis Campos avec l’approbation de Luis Enrique, qui vont venir grossir les rangs parisiens pour la seconde partie de saison dans deux secteurs de jeu peu fournis au sein de l’effectif parisien.

Sur le papier, ces deux recrues sont plutôt séduisantes et prometteuses mais le PSG avait-il besoin de jeunesse et de fougue avec des joueurs inexpérimentés en Europe pour cette deuxième partie de saison ? C’est la grosse question que se pose Alain Giresse. Au micro d’Europe 1, l’ancien joueur de l’Equipe de France a exprimé ses craintes face au mercato hivernal du Paris Saint-Germain. Selon lui, le club parisien avait davantage besoin de leaders expérimentés pour venir renforcer l’équipe de Luis Enrique.

« Il y a la jeunesse, le manque de connaissance, l'adaptation au continent. Il va leur falloir un peu de temps. Ce sont peut-être des joueurs en devenir avec un grand talent, mais au PSG, on ne parle pas de futur, on parle de l'instant présent. Il faut des joueurs un peu plus murs, qui maîtrisent bien leur sujet, qui ont la connaissance de la Ligue des champions, qui sont affirmés. Mais c'est difficile à trouver dans un mercato d'hiver, car ces joueurs-là sont déjà pris dans des clubs qui ne vont pas les libérer » a analysé Alain Giresse, pas du tout convaincu par le mercato hivernal que réalisent pour l’instant les dirigeants parisiens. Cela ne veut pas dire que Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo ne sont pas deux bonnes recrues mais selon lui, ce sont avant tout de leaders charismatiques et expérimentés dont le PSG avait besoin au mois de janvier. Après tout, il faut peut être simplement se montrer patient car le mercato hivernal est loin d’être terminé.