40 millions pour remplacer Verratti, le PSG a trouvé

Le départ de Marco Verratti au Qatar n'a pas été compensé au dernier mercato, le milieu italien partant dans les ultimes heures. Mais en janvier, Luis Campos va passer à l'action.

Le Paris Saint-Germain a décidé de pousser Marco Verratti vers la sortie, Luis Enrique ayant clairement et rapidement fait savoir à l'international italien qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, et que le natif de Pescara ferait mieux de se trouver un club s'il voulait jouer au football. Cela s'est concrétisé par la signature de Petit Hibou avec le club qatari d'Al-Arabi. Un transfert qui a permis de faire une belle affaire financière au PSG, mais qui a fait pleurer les supporters de Verratti, toujours nombreux dans la capitale. Ce départ n'ayant pas été compensé, on voit bien que Luis Enrique a encore des doutes dans ses schémas tactiques lorsqu'il s'agit d'aligner un milieu de terrain digne d'un candidat à la victoire en Ligue des champions. Cependant, BeinSports confirme que Luis Campos pense à un joueur pour remplacer Marco Verrati, il s'agit de Martin Zubimendi.

Dès le départ de l'Italien, le nom de l'international espagnol de la Real Sociedad a été évoqué du côté du Paris Saint-Germain, et le média confirme qu'effectivement Martin Zubimendi est un joueur qui plait énormément à Luis Enrique. Le PSG aurait même déjà tenté de le faire signer lors du dernier marché des transferts. Cependant, en octobre 2022, le milieu de terrain de 24 ans a prolongé avec le club basque jusqu'en 2027, et il faudra donc de vrais arguments financiers pour convaincre les dirigeants de la Real Sociedad de laisser partir celui qui est un des cadres de l'équipe entraînée par Imanol Alguacil, et qui est un pur produit du club de San Sebastian, ville où il est né. Cependant, en faisant une offre d'au minimum 40 millions d'euros, le PSG pourrait faire réfléchir les responsables basques. C'est le prix à payer pour s'offrir un vrai milieu de terrain au niveau attendu à Paris.