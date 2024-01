3 janvier et premier trophée pour le PSG en 2024 ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Trophée des champions 2023

Parc des Princes

PSG-Toulouse 2-0

Buts : Lee Kang-In (3e), Mbappé (44e)

Efficace en première mi-temps, le PSG a tranquillement dominé Toulouse 2-0 pour s'adjuger le Trophée des champions 2023. Kylian Mbappé a déjà ouvert son compteur en 2024.

Une finale quasi offerte au PSG. « Sur terrain neutre » dans son propre Parc des Princes, le PSG avait un énorme contingent de supporters pour démoraliser les joueurs toulousains avant le coup d'envoi. Si cela n'était pas suffisant, les attaquants parisiens assommaient encore plus le TFC d'entrée. Vitinha trouvait Dembélé dans la surface, lequel remettait à Lee dans l'axe pour l'ouverture du score. Toutefois, Toulouse montrait un beau visage sur la suite du premier acte. Les Violets se créaient plusieurs situations avec une frappe dangereuse de Gelabert (11e) et surtout un poteau de Dallinga (37e) après un arrêt de Donnarumma. Bousculé, Paris s'en remettait à Mbappé qui marquait son premier but de l'année civile. Il transperçait la défense toulousaine d'un raid solitaire avant une frappe placée dans le petit filet.

✅ C'est terminé au Parc des Princes !



Le @PSG_inside domine Toulouse et remporte le 1️⃣2️⃣e Trophée des Champions de son histoire ! 🏆



𝙸𝙲𝙸 𝙲'𝙴𝚂𝚃 𝙿𝙰𝚁𝙸𝚂 ❤️💙#TDC2023 I #PSGTFC pic.twitter.com/p0rcS4tXL9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2024

Après le repos, le PSG gérait son avantage mais Toulouse ne manquait pas de créer du danger. Dallinga ou encore Sierro avaient l'occasion de marquer mais ils ne cadraient pas. Les attaquants toulousains étaient globalement trop maladroits dans le dernier geste pour revenir dans le match. De l'autre côté du terrain, Hakimi trouvait le poteau de Restes d'un coup-franc précis. Finalement, sans forcer, le PSG l'emportait 2-0. Sa 12e victoire dans le Trophée des champions, un record en France. Une belle manière de démarrer l'année pour les Parisiens et Kylian Mbappé.