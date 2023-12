20ME au lieu de 115ME, le PSG recrute le nouveau Declan Rice

Dans : PSG.

Le mercato démarre en fanfare au PSG, qui s’est déjà assuré les services de deux jeunes prospects en provenance du Brésil : le défenseur Lucas Beraldo et le milieu défensif Gabriel Moscardo.

Avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a réalisé deux jolis coups sur le marché des jeunes prospects sud-américains. En effet, Luis Campos a bouclé les signatures de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo pour 20 millions d’euros chacun en provenance du Brésil. Deux joueurs encore méconnus en Europe mais qui ont les qualités pour s’imposer au PSG selon le board parisien. En ce qui concerne Lucas Beraldo, il sera en concurrence avec Milan Skriniar ou encore Presnel Kimpembe et Marquinhos en défense centrale.

De son côté, Gabriel Moscardo devra batailler pour se faire une place dans un entrejeu déjà fourni avec des joueurs fiables cette saison tels que Vitinha, Lee Kang-In, Manuel Ugarte ou encore Warren Zaïre-Emery. Mais à en croire le site ESPN, qui suit avec attention les championnats sud-américains et qui a commenté la venue de Gabriel Moscardo à Paris, c’est un très joli coup que vient de réaliser le champion de France en titre. Le média américain ne tarie pas d’éloge au sujet du nouveau milieu de terrain parisien, à tel point que Gabriel Moscardo est comparé à l’excellent joueur d’Arsenal et de la sélection anglaise Declan Rice.

Gabriel Moscardo, la comparaison avec Declan Rice

« Moscardo s'est montré capable de protéger la défense des Corinthians, de déclencher des mouvements grâce à sa capacité de passe et également de faire avancer l'équipe avec le ballon. La comparaison avec Rice, le milieu de terrain qui a rejoint Arsenal en provenance de West Ham United pour 115 millions d'euros en juillet 2023, est évidente et est faite depuis que Moscardo a fait son entrée dans l'équipe première des Corinthians il y a à peine six mois » commente Tim Veckery, correspondant pour ESPN en Amérique du Sud et qui sait de quoi il parle au sujet de Gabriel Moscardo. Sur le papier, le PSG a donc effectivement eu le nez fin avec le joueur brésilien, recruté pour 20 millions d’euros. Luis Campos et Luis Enrique espérerons que cette belle affaire se confirmera sur le terrain avec les prestations de l’ancien joueur des Corinthians.