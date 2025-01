200 millions, le Qatar offre cette star anglaise au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Et si le PSG mettait tout le monde KO en déboursant 200 millions d'euros pour faire craquer Chelsea et recruter Cole Palmer, la jeune pépite anglaise des Blues ?

Promesse de Manchester City, Cole Palmer crève l’écran depuis deux ans avec Chelsea. L’ailier anglais est l’atout numéro 1 des Blues et certainement le meilleur investissement de l’ère Todd Boehly, avec les 47 millions d’euros dépensés pour le faire venir des Citizens. Sa réussite, comme sa célébration où il climatise les équipes adverses, font de lui l’un des phénomènes de la Premier League, dont il a été élu meilleur jeune joueur en mai dernier. Comme à son habitude avec les gros contrats, Chelsea a blindé Cole Palmer sur le très long terme avec un engagement jusqu’en 2033. Pas de quoi empêcher le PSG de tenter sa chance dans un transfert qui coche absolument toutes les cases selon le club de la capitale, affirme le média espagnol Fichajes.

Chelsea pas totalement fermé à une vente

L’international anglais fait en effet partie des plus grandes promesses du football mondial. Il évolue à un poste d’ailier, notamment à droite, où Luis Enrique estime manquer de concurrence avec un Ousmane Dembélé pas assez poussé dans ses retranchements. Et QSI ne manque pas d’argent pour réaliser un gros investissement si besoin. Cela tombe bien, Chelsea a déjà fait savoir qu’aucune vente en dessous de 200 millions d’euros ne serait envisagée, même si le but n’est pas de céder Cole Palmer, cet hiver ou dans les années à venir. Mais le club londonien a aussi perdu tellement d’argent dans des transferts aux montants ahurissants, que faire une excellente opération financière a aussi de quoi faire saliver les propriétaires des Blues.

Il faudrait ainsi que le PSG débourse 200 millions d’euros, pour faire de Cole Palmer le deuxième joueur le plus cher de l’histoire, après l’achat de Neymar par Paris en 2017. Selon le média espagnol, ce serait aussi une façon de faire comprendre que le Paris SG compte toujours en Europe et sur le marché des transferts, et peut frapper des grands coups sans forcément venir des stars mondiales. Un statut que Cole Palmer n’a pas encore, même si quitter Chelsea alors qu’il est en train de prendre une dimension très importante à Stamford Bridge serait tout de même très étonnant. L'idée finale serait également de franchir un nouveau cap en Ligue des Champions, où les Parisiens ne sont guère inspirés cette saison.