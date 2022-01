1er janvier, Lionel Messi pousse déjà un énorme coup de gueule

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'attaquant du PSG Lionel Messi a présenté ses voeux pour la nouvelle année, ne ménageant pas ses mots.

Présent en Argentine pendant toute la semaine pour apprécier les fêtes de fin d’année, Lionel Messi a profité du bon temps, assistant notamment à un concert à Rosario sans masque ni mesure de protection particulière. L’attaquant du PSG a enchainé les festivités et a décidé de profiter du bon temps avec ses amis et sa famille. La situation en Argentine est pourtant préoccupante, avec une vague qui débarque et provoque une montée en flèche des cas. Néanmoins, le récent septuple Ballon d’Or l’a bien fait comprendre au moment de souhaiter ses voeux de la bonne année, il en a ras-le-bol du Covid-19, bien parti pour avoir encore son mot à dire lors de l’année 2022.

Ce virus de merde qui n'en finit plus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

« Je ne peux que rendre grâce pour tout ce que j'ai vécu en 2021. Encore plus quand beaucoup de gens ont passé un très mauvais moment à cause du virus de merde qui n'en finit jamais. Espérons que 2022 apporte beaucoup de santé, c'est ce que je vous souhaite à tous pour la nouvelle année. Bisous à tous », a livré l’attaquant du PSG, clairement lassé de voir la pandémie repartir pour un tour après avoir provoqué plusieurs millions de décès dans le monde en 2021. En France, la situation est aussi sous tension, avec un nombre de cas spectaculaire ces derniers jours, et le PSG va être amené à tester rigoureusement tous ses joueurs ce samedi et ce dimanche, à l’occasion du retour de ses vacanciers.