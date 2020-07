PSG : Mbappé blessé, Tuchel accuse Puel et l'ASSE

Dans : PSG.

La blessure de Kylian Mbappé a agacé l'entraîneur du PSG, lequel n'a pas trainé pour faire savoir ce qu'il pensait du début de match de l'AS Saint-Etienne.

Malgré la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (1-0), Thomas Tuchel n’était pas d’humeur joyeuse vendredi soir. Bien évidemment, c’est la sortie sur blessure de Kylian Mbappé qui a jeté une grosse ombre sur le succès parisien face à l’AS Saint-Etienne. Et le coach allemand du PSG n’a pas tourné autour du pot lorsqu’il a fallu évoquer l’ambiance de cette rencontre et notamment le comportement des joueurs stéphanois. Car pour Thomas Tuchel, Claude Puel est clairement coupable des événements du Stade de France, l’entraîneur de l’ASSE jouant un peu trop sur le côté physique, au point de provoquer des fautes. Et Amaury Delerue, arbitre de cette finale de la Coupe de France 2020 n’a pas échappé aux reproches.

En conférence de presse, Thomas Tuchel s’est lâché. « Je ne sais pas quoi dire. C'est le troisième match contre Saint-Étienne et le troisième rouge qu'ils prennent dans les 30 premières minutes, et pas à la fin, quand ils sont fatigués ! Je ne veux vraiment pas savoir ce que leur entraîneur dit dans le vestiaire, avant un match comme ça (...) Si l’arbitre a bien protégé les joueurs ? Bien sûr que non. Ça a commencé par une faute sur Neymar. On a pris 3 cartons jaunes après la faute sur Kylian. Et, au début, il a donné un carton pour cette faute, et nous, pour avoir réclamé de protéger le joueur, on en a pris trois. Ce ne sont pas les mêmes critères qui sont appliqués. Je dis cela pour tous les joueurs. Les spectateurs sont là pour regarder des joueurs, les gens devant leur télé, aussi. Et c'est le plus important, de protéger tous les joueurs, pas seulement les miens. C'est un match pour les joueurs et ça n'était pas comme cela », a lancé l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui doit désormais attendre avant de savoir si Kylian Mbappé sera de retour contre l’Olympique Lyonnais, et surtout contre l’Atalanta.