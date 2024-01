116 millions d'euros, le PSG fonce sur Bruno Guimaraes ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin d'un milieu de terrain d'impact, et a jeté son dévolu sur Bruno Guimaraes. Newcastle est vendeur, à condition d'allonger la monnaie.

Evoqué cette semaine mais rapidement démenti, l’intérêt du Paris SG pour Bruno Guimaraes revient de manière brutale et très concrète. Le milieu de terrain de Newcastle fait l’unanimité chez les Magpies, mais cela fait quelques mois que l’on annonce son envie de rejoindre un club capable de gagner des trophées, ce qui n’est pas encore le cas sur les bords du Tyne. Un départ n’est donc pas à écarter totalement, surtout si un club comme le PSG commence à sérieusement s’activer. C’est ce qui est en train de se passer selon Marcelo Bechler, journaliste pour TNT et célèbre pour avoir été le premier à annoncer la signature de Neymar à Paris au début de l’été 2017.

L'avis de Bruno Guimaraes sera décisif

Depuis, le Brésilien révèle assez peu d’information de ce type, mais elles sont généralement fiables. Et ce vendredi après-midi, il est très clair pour lui que le Paris SG va passer à l’action pour s’offrir Bruno Guimaraes, et ce dès le mois de janvier. Luis Enrique a besoin d’un renfort au milieu de terrain, et d’un joueur d’impact capable d’apporter immédiatement à sa formation. L’ancien de l’OL a l’avantage d’être encore jeune, d’avoir beaucoup progressé, de connaitre la Ligue 1 et d’être considéré comme un joueur qui répond présent en Europe.

🚨 O PSG QUER LEVAR O BRUNO GUIMARÃES AGORA EM JANEIRO! 🚨 Segundo informações do nosso @marcelobechler, o Paris fez uma consulta ao Newcastle sobre o brasileiro, que tem multa de € 116 milhões e que pode ser paga em três vezes. A venda é interessante pro Newcastle, que enfrenta… pic.twitter.com/5reMKhbgMX — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 5, 2024

Les discussions avec Newcastle auraient même déjà débuté, et le PSG serait ainsi invité à effectuer une offre copieuse pour récupérer Bruno Guimaraes, signe que la porte n’est pas fermée. En difficulté face au fair-play financier, les Magpies accepteront ainsi de céder leur Brésilien contre 116 millions d’euros, ce que le Paris SG pourrait mettre sur la table, payable en trois fois.

Pour le moment, TNT Sport assure que l’ancien lyonnais n’a pas encore donné son feu vert pour que les discussions débutent vraiment, mais que si tel était le cas, alors le transfert pourrait commencer à prendre forme sérieusement. Voilà qui représenterait un sacré coup de tonnerre dans le football européen, et pourrait faire changer de dimension une formation du PSG décidée à être offensive sur le marché des transferts. A ce prix-là, Bruno Guimaraes ferait l’objet du 10e plus grand transfert de l’histoire du football, dont les deux premiers, Neymar et Mbappé, sont déjà l’oeuvre du club de la capitale.