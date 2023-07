100 millions et Fabian Ruiz, le PSG attaque pour Harry Kane

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que ce lundi plusieurs attaquants sont cités comme proches du Paris Saint-Germain, un site proche du PSG affirme que Nasser Al-Khelaifi a commencé les négociations afin de faire venir Harry Kane en Ligue 1 la saison prochaine.

Le Paris Saint-Germain organisait ce lundi la rentrée des classes pour la plupart de ses joueurs, même si les internationaux ont encore droit à quelques jours de repos supplémentaires. Mais, ce n’est pas réellement ce qui passionne les supporters du PSG. Car le mercato bat son plein et les informations, ou du moins les rumeurs, se bousculent. Deux semaines après avoir assuré que Kylian Mbappé allait s’engager au Real Madrid pour 250 millions d’euros, ce qui avait provoqué un buzz planétaire, mais reste à confirmer, le site PSG Community annonce cette fois que les grandes manœuvres ont débuté dans le dossier Harry Kane. Au point même que le conseiller de l’attaquant anglais, qui n’est autre que son frère Charlie, était ce week-end dans la capitale afin d’écouter les dirigeants parisiens.

Munich exaspéré par l'attitude de Tottenham avec Harry Kane

Toujours selon cette même source, l’attaquant international de Tottenham s’est vu proposer un contrat de 4 ans plus une option sur une année supplémentaire, avec un salaire de 16 millions d’euros par an, soit la moitié de ce que gagne actuellement Neymar au PSG. Harry Kane serait tenté par un engagement de trois ans, mais cette offre parisienne n’aurait pas été balayée d’un revers de la main. Il faut désormais que Nasser Al-Khelaifi réussisse à convaincre le boss des Spurs de lâcher sa star. Car même si Kane n’a plus qu’un an de contrat avec le club londonien, et ne dirait pas non à un transfert à Munich, Daniel Levy est inflexible, comme l'a constaté le Bayern Munich.

Harry Kane c'est 200 millions, il explique pourquoi https://t.co/I33ga1EIiK — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2023

Depuis des semaines, le club allemand tente de trouver le juste prix pour que Tottenham cède son buteur vedette. Les deux propositions munichoises, dont celle de 80 millions d’euros transmise récemment, ont été refusées très rapidement. Les dirigeants du Bayern Munich s’agacent de l’attitude des Spurs, et le Paris Saint-Germain veut s’engouffrer dans la faille. Max Miotto, le rédacteur de PSG Community, indique que les champions de France devraient aller jusqu’à 100 millions d’euros pour s’offrir celui qui devra faire oublier Kylian Mbappé. Avec en cadeau bonus, Fabian Ruiz qui pourrait faire le chemin inverse à celui d'Harry Kane. L'affaire peut donc rapidement se conclure, même si elle est liée au départ de Mbappé, Luis Enrique ayant validé l'idée de recruter Harry Kane.